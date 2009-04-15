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Düşen uçağın enkazı bulundu, pilot kayıp

15 Nisan 2009 09:40



Mustafakemalpaşa Kaymakamı Adem Saçan, Muradiye Sarnıç köyü yakınlarına düşen askeri uçakla ilgili olarak ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü ancak şu ana kadar pilota ulaşılamadığını söyledi.

Saçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinin ardından çok sayıda ekibin bölgeye geldiğini belirterek, parçalara bölünmüş uçağın enkazına Muradiye Sarnıç köyüne yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ulaşıldığını kaydetti.

Uçağın enkazının geniş bir bölgeye yayıldığını ifade eden Saçan, "Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiler, uçağın havada patladığı izlenimi taşıyor. Ekipler, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Ancak şu ana kadar pilota ulaşılamadı"

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