Düşen uçağa tren çarptı; pilot saniyelerle kurtuldu

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ABD'nin California eyaletinde uçağı tren raylarına düşen bir pilot, hızla gelen tren Cessna'sını parçalamadan saniyeler önce uçaktan çıkarıldı.

Bir film sahnesini hatırlatan polis kamerası kayıtlarında polis memurlarının aceleyle pilotu düşen uçaktan çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

Polislerin zorluklarla yüzü kanlar içinde olan pilotu çıkarmayı başardıktan sonra, birisinin "Haydi, haydi, haydi!" diye bağırdığı, kısa süre sonra da bir hızlı trenin raylardaki uçağa çarptığı görülüyor. Polis memurları, pilotla birlikte raylardan zamanında kaçmayı başardı.

Pilot çıkarıldıktan tam 5 saniye sonra tren, Cessna marka uçağa çarptığında aracın parçalarının her yöne uçuştuğu görülüyor.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, "Uçak başarısız bir kalkış yaptı ve sık kullanılan bir dört yol ağzındaki tren raylarına düştü. Çarpışmadan saniyeler önce polis, pilotu kurtardı; uçağın parçalarından biri neredeyse bana çarpıyordu" dedi.

Yerel basına göre pilot hastanede kesikler için tedavi gördü ve şu anda durumu stabil. Trende ise kimsenin yaralanmadığı belirtildi.