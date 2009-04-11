'Düşen THY uçağında ABD askeri sırları vardı'

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesi, THY'nin İstanbul-Amsterdam seferini yaparken 25 Şubat günü Schiphol Havaalanına inişe geçtiği sırada düşen uçağında bulunan Amerikalı teknisyenlerin askeri sırlar içeren bilgisayarlarının Amerikalı yetkililer tarafından derhal kurtarıldığını yazdı.





Gazetenin haberine göre, uçakta bulunan Amerikalı Boeing teknisyenlerinin yanlarında taşıdıkları dizüstü bilgisayarlarda radar sistemleriyle ilgili askeri sırlar bulunuyordu ve ABD yetkilileri uçağın düşmesinden kısa bir süre sonra hızla harekete geçerek bu bilgisayarların istenmeyen kişilerin eline geçmesini önledi.



TSK için erken uyarı sistemi



Haberde, Türkiye'den ABD'nin Seattle kentine gitmekte olan teknisyenlerin, Amerikan Savunma Bakanlığının görevlendirmesiyle, Türk Hava Kuvvetleri için alınan özel erken uyarı sistemiyle donatılmış uçak için çalışmalarda bulundular ve bu sistemlerle ilgili en geniş ve yeni teknolojik bilgileri yanlarında taşıyorlardı.



CIA ajanları özel uçakla geldi



Uçağın düşmesinden kısa bir süre sonra Amerikan gizli servisinin Lahey'deki büyükelçiliği uyarması üzerine çok gizli bilgilerin yer aldığı belirtilen bilgisayarların güvenliğinin sağlandığı ifade edilen haberde, Frankfurt'tan özel bir uçakla Amsterdam'a hareket eden Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) görevlilerinin bilgisayarları alarak ABD'ye ulaştırdıkları kaydedildi.



Bu arada, Haarlem Savcılığı, askeri sırların bulunduğu bilgisayarların aynı gün ABD yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.



THY uçağında Boeing teknisyeni olduğu bildirilen 8 ABD vatandaşı yolcu bulunuyordu ve bu teknisyenlerden dördü kazada yaşamını yitirmişti. Kazada, bu teknisyenlerle birlikte dördü mürettebat biri Türk yolcu, toplam 9 kişi ölmüştü. (A.A)

