Düşen THY uçağı, hostesin mezar taşı oldu

Türk Hava Yolları'nın 1974 yılında Fransa'da düşen DC-10 tipi uçağında 345 kişiyle birlikte yaşamını yitiren kabin görevlisi Rona Altınay'ın İstanbul Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabrinde burun üstü çakılı şekilde DC-10 tipi uçağın mermerden küçük bir modeli yer alıyor.

Radikal’in haberine göre, Uçağın gövdesinde "Hostes Rona Altınay" yazılı. Kanatlarda Altınay'ın doğum ve ölüm tarihleri, kuyruğunda ise THY'nin amblemi yer alıyor. Mezar taşını, "Türk Sivil Havacılık Tarihine Damgasını Vuran Uçak Kazaları" adlı kitabın yazarı Kerem Gök fotoğrafladı.

İçinde 335 yolcu ve 11 mürettebatın olduğu DC-10 tipi 'Ankara' adlı yolcu uçağı, 3 Mart 1974 tarihinde Paris Orly Havalimanı 'ndan Londra'ya gitmek üzere kalktıktan sonra düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı.