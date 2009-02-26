Düşen THY uçağı 41.77 milyon dolara sigortalanmış

Türk Hava Yolları’nın Hollanda'da kaza yapan Tekirdağ uçağına 41,77 milyon dolara sigorta yapılmış.



THY'den İMKB'ye yapılan açıklamada, 27 Mart 2002 tarihinde Perge Aviation Limited şirketinden kiralanmak suretiyle ortaklığın filosuna katılmış olan Boeing 737-800 tipi TC JGE uçağının Amsterdam Shipol Havalimanına inişi sırasında kaza geçirdiği hatırlatıldı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Uçak kira sözleşmesi şartlarına uygun olarak, ortaklığımız filo poliçeleri kapsamında 41 milyon 767 bin 200 dolar değeriyle, grup broker şirketi Albatros aracılığıyla sigortalanmıştır.



Kazayla ilgili olarak lider reasürör Allianz firmasından ve broker şirketinden birer yetkili ekspertiz çalışmalar için bugün Amsterdam Shipol Havalimanında bulunacaklar.



Yolcularımız tüm rizikolara karşı sigortalı olup, kazada vefat eden yolcularımızın yakınlarına gerekli tazminatlar ile yaralı yolcularımızın tedavi giderlerinin tamamı sigortacılarımızca karşılanacaktır."

