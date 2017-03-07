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Düşen Suriye uçağının karakutusu bulundu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüştü

07 Mart 2017 20:09

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağının karakutusuna ulaşıldı.

Ankara ve Eskişehir'den gelen teknik ekipten oluşan Kaza Kırım Heyeti, Yaylacık Mahallesi Dikilitaş mevkisine giderek uçağın parçalarının bulunduğu 3 bölgede incelemelerde bulundu.

Heyete, düşen askeri savaş uçağının üreticisi Rusya'dan 2 uzman da eşlik etti. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, uçağın karakutusuna ulaşıldı.

Enkazın, incelemelerin tamamlanmasının ardından kaldırılacağı öğrenildi.Bu arada, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle bölgede başlatılan yol açma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüştü.

Paraşütle atlayan pilot, Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu.

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Suriyekara kutudüşen Suriye uçağı

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