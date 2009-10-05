Düşen satışların yarası kampanyayla sarılacak

Kısavadede hurda indirimi yok

Hangi modele ne kadar zam geldi?

HANGİ MODELE NE KADAR ZAM GELDİ Marka/Model 30 Eylül 2009 5 Ekim 2009 Fiyat Artışı (%) Ford Focus Titanium 1.6lt 36.560 36.560 0 VW Golf 1.6lt 102bg 38.100 38.100 0 Tata Marine cComfort 1.4 lt 22.900 22.900 0 VW Yeni Polo 1.4 lt 30.800 31.300 1.6 Ford Transit 330S Kamyonet 29.245 31985 9.3 Toyota Auris 1.6 Comfort 37.250 39.800 6.8 Hyundai Accent Era 1.4 lt 22.450 24.252 7.6 Renault Symbol 1.4 lt 75bg 23.050 24.850 7.8 Peugeot 3008 1.6lt VTI 45.500 48.900 7.6 Citroen C1 1.4 HDI SX 25.640 27.630 7.7 Opel Corsa 1.2 Twinport 25.759 28.389 10 Chevrolet Aveo 1.2 lt 20.503 22.146 8

Otomotiv sektöründe sona eren ÖTV indiriminin ardından 6 marka indirime devam kararı aldı, 25 marka ise fiyatlarını yüzde 1,6 ile 10 arasında arttırdı. Eylül ayının son üç gününde yoğunlaşan ve 70 bin adede ulaşan satışlarla 2009 yılı rekoru kırılırken, otomotivcileri önümüzdeki ayların endişesi sardı.Doğuş Otomotiv Seat Genel Müdürü Anıl Gürsoy, çoğu markanın maliyet artışından dolayı ÖTV farkını fiyata yansıtmak durumunda kaldığını belirterek, "Ancak satışların gidişatına göre önümüzdeki günlerde kredi, destek ve takas kampanyaları gündeme gelebilir" dedi.ÖTV'nin 1 Ekim itibariyle hacmi 1.6 lt motorlara kadar olan araçlarda yüzde 27'den tekrar eski seviyesi olan 37'ye çıkmasıyla birlikte, 1.6 lt hacme kadar olan motorlu araçların maliyetleri yaklaşık yüzde 7,7 arttı. Elinde stok olan, ana firmadan destek alan, pazar payını artırmak isteyen veya son güne kadar gelip ÖTV indiriminden yararlanmak isteyip araç bulamayanlara bir fırsat daha vermek isteyen 6 marka; Ford, Tata, Nissan, Volkwagen (VW binek), Toyota ve Mercedes bazı modellerde ÖTV indirimini devam ettirme kararı aldı.Hintli Tata geçen aylarda araç bulamaması nedeniyle gerileyen pazar payını tekrar artırmak için tüm modellerinde ÖTV farkını karşılama kararı alınca, Tata İndigo benzinlinin fiyatı 17,6 bin TL'de, Marine Comfort 1.4 ise 22.9 bin TL'de kaldı. Ford ise elinde kalan yüksek donanımlı otomobilleri eritmek için ekim boyunca bu araçlarda ÖTV farkını karşılama kararı aldı. Fiesta, Focus ve Mondeo'nun Titanum benzinli ve C-max'in Titanium dizelde eylül ayı ile aynı fiyatlar uygulanması kararlaştırılırken ticarilere zam yansıtıldı.Doğuş Otomotiv VW binek ise eylülün sonlarına doğru gelip araç bulamayanlara son bir fırsat için 16 Ekim'e kadar ÖTV farkını yeni VW Polo hariç tüm modellerde karşılayacak. Polo'ya ise yüzde 1,6 civarında küçük bir zam yapıldı. Doğuş Otomotiv VW Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun, ÖTV indiriminin bitmesinden sonra araçlara bir anda yüzde 7'lik bir fiyat artışının müşterileri olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, "Ana firmamız VW AG'den de aldığımız destek sayesinde en azından fiyatları ekim ortasına kadar artırmama kararı aldık" dedi.Toyota, benzinli Auris ve Corolla modellerinde yüzde 10'luk ÖTV artışının bir kısmını karşılayınca fiyat atışı yüzde 6'lar seviyesinde olurken, Nissan da ekim ayı boyunca Micra'da 2.189 TL, Note'da 5.771 TL, Qashqai'de 4.902 TL'ye varan ÖTV desteği vereceğini açıkladı. Mercedes ise 1 Ekim öncesi 1.6 lt'lik C serisi otomobillere uyguladığı yüzde 18'lik ÖTV oranını yüzde 37 yerine 27'ye çıkararak, yüzde 10'luk ÖTV farkını farkı fiyatlara yansıtmayacak.Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, otomotiv sektöründe hurda teşvikine ilişkin, "Kısa vadede bir hurda indirimi gerçekleşemeyecek" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen Katar 1. Türk İhraç Ürünleri Sergisi için Katar'da bulunan Ergün, gazetecilerle düzenlenen sohbet toplantısında, hurda teşviki konusunun biraz karmaşık olduğunu, değerlendirilmesinin biraz zaman alacağını ve üzerinde titiz bir çalışma yapılması gerektiğini söylediğini hatırlattı.Ergün, hurda teşvikinde birtakım zorlukların olduğunu dile getirerek, hurda indiriminin ilave talep yaratıp yaratmayacağı sorusunun yanıtının önemli olduğunu kaydetti. Ergün, uygulanacak hurda teşviki ile ilave bir talep yaratılması gerektiğini vurgulayarak, o zaman bunu uygulamanın daha kolay olacağını kaydetti. Baştan beri prensip olarak hurda teşvikine sıcak baktıklarını anımsatan Ergün, "Sadece yeni bir otomobil talebi meydana getirmek açısından değil, çevresel nedenlerle ve trafik güvenliği açısından, eski araçların trafikten çekilmesi, yerine daha güvenli, çevreye karşı daha duyarlı araçların devreye girmesi, trafiğe çıkması daha uygun bir yaklaşım. Ama böyle olmasına rağmen bir altyapı ve talep yaratma sorunu, gelir düzeyi düşüklüğü nedeniyle düşük gelirli insanların üzerine ilave yükler getirme sorunu ister istemez bu konunun zamana yayılmasına neden oluyor" diye konuştu.