Düşen satışların yarası kampanyayla sarılacak

6 marka ÖTV farkını karşılamaya devam ederken, 25'i aşkın marka zam yaptı.Satışların durması durumunda yeni kampanyalar yapılacak.
Otomotiv sektöründe sona eren ÖTV indiriminin ardından 6 marka indirime devam kararı aldı, 25 marka ise fiyatlarını yüzde 1,6 ile 10 arasında arttırdı. Eylül ayının son üç gününde yoğunlaşan ve 70 bin adede ulaşan satışlarla 2009 yılı rekoru kırılırken, otomotivcileri önümüzdeki ayların endişesi sardı.
Doğuş Otomotiv Seat Genel Müdürü Anıl Gürsoy, çoğu markanın maliyet artışından dolayı ÖTV farkını fiyata yansıtmak durumunda kaldığını belirterek, "Ancak satışların gidişatına göre önümüzdeki günlerde kredi, destek ve takas kampanyaları gündeme gelebilir" dedi.
Farkı şirketler karşılayacak
ÖTV'nin 1 Ekim itibariyle hacmi 1.6 lt motorlara kadar olan araçlarda yüzde 27'den tekrar eski seviyesi olan 37'ye çıkmasıyla birlikte, 1.6 lt hacme kadar olan motorlu araçların maliyetleri yaklaşık yüzde 7,7 arttı. Elinde stok olan, ana firmadan destek alan, pazar payını artırmak isteyen veya son güne kadar gelip ÖTV indiriminden yararlanmak isteyip araç bulamayanlara bir fırsat daha vermek isteyen 6 marka; Ford, Tata, Nissan, Volkwagen (VW binek), Toyota ve Mercedes bazı modellerde ÖTV indirimini devam ettirme kararı aldı.
Hintli Tata geçen aylarda araç bulamaması nedeniyle gerileyen pazar payını tekrar artırmak için tüm modellerinde ÖTV farkını karşılama kararı alınca, Tata İndigo benzinlinin fiyatı 17,6 bin TL'de, Marine Comfort 1.4 ise 22.9 bin TL'de kaldı. Ford ise elinde kalan yüksek donanımlı otomobilleri eritmek için ekim boyunca bu araçlarda ÖTV farkını karşılama kararı aldı. Fiesta, Focus ve Mondeo'nun Titanum benzinli ve C-max'in Titanium dizelde eylül ayı ile aynı fiyatlar uygulanması kararlaştırılırken ticarilere zam yansıtıldı.
Doğuş Otomotiv VW binek ise eylülün sonlarına doğru gelip araç bulamayanlara son bir fırsat için 16 Ekim'e kadar ÖTV farkını yeni VW Polo hariç tüm modellerde karşılayacak. Polo'ya ise yüzde 1,6 civarında küçük bir zam yapıldı. Doğuş Otomotiv VW Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun, ÖTV indiriminin bitmesinden sonra araçlara bir anda yüzde 7'lik bir fiyat artışının müşterileri olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, "Ana firmamız VW AG'den de aldığımız destek sayesinde en azından fiyatları ekim ortasına kadar artırmama kararı aldık" dedi.
Toyota, benzinli Auris ve Corolla modellerinde yüzde 10'luk ÖTV artışının bir kısmını karşılayınca fiyat atışı yüzde 6'lar seviyesinde olurken, Nissan da ekim ayı boyunca Micra'da 2.189 TL, Note'da 5.771 TL, Qashqai'de 4.902 TL'ye varan ÖTV desteği vereceğini açıkladı. Mercedes ise 1 Ekim öncesi 1.6 lt'lik C serisi otomobillere uyguladığı yüzde 18'lik ÖTV oranını yüzde 37 yerine 27'ye çıkararak, yüzde 10'luk ÖTV farkını farkı fiyatlara yansıtmayacak. Kısavadede hurda indirimi yok
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, otomotiv sektöründe hurda teşvikine ilişkin, "Kısa vadede bir hurda indirimi gerçekleşemeyecek" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen Katar 1. Türk İhraç Ürünleri Sergisi için Katar'da bulunan Ergün, gazetecilerle düzenlenen sohbet toplantısında, hurda teşviki konusunun biraz karmaşık olduğunu, değerlendirilmesinin biraz zaman alacağını ve üzerinde titiz bir çalışma yapılması gerektiğini söylediğini hatırlattı.
Ergün, hurda teşvikinde birtakım zorlukların olduğunu dile getirerek, hurda indiriminin ilave talep yaratıp yaratmayacağı sorusunun yanıtının önemli olduğunu kaydetti. Ergün, uygulanacak hurda teşviki ile ilave bir talep yaratılması gerektiğini vurgulayarak, o zaman bunu uygulamanın daha kolay olacağını kaydetti. Baştan beri prensip olarak hurda teşvikine sıcak baktıklarını anımsatan Ergün, "Sadece yeni bir otomobil talebi meydana getirmek açısından değil, çevresel nedenlerle ve trafik güvenliği açısından, eski araçların trafikten çekilmesi, yerine daha güvenli, çevreye karşı daha duyarlı araçların devreye girmesi, trafiğe çıkması daha uygun bir yaklaşım. Ama böyle olmasına rağmen bir altyapı ve talep yaratma sorunu, gelir düzeyi düşüklüğü nedeniyle düşük gelirli insanların üzerine ilave yükler getirme sorunu ister istemez bu konunun zamana yayılmasına neden oluyor" diye konuştu. Hangi modele ne kadar zam geldi?
|
HANGİ MODELE NE KADAR ZAM GELDİ
|
Marka/Model
|
30 Eylül
2009
|
5 Ekim
2009
|
Fiyat Artışı
(%)
|
Ford Focus Titanium 1.6lt
|
36.560
|
36.560
|
0
|
VW Golf 1.6lt 102bg
|
38.100
|
38.100
|
0
|
Tata Marine cComfort 1.4 lt
|
22.900
|
22.900
|
0
|
VW Yeni Polo 1.4 lt
|
30.800
|
31.300
|
1.6
|
Ford Transit 330S Kamyonet
|
29.245
|
31985
|
9.3
|
Toyota Auris 1.6 Comfort
|
37.250
|
39.800
|
6.8
|
Hyundai Accent Era 1.4 lt
|
22.450
|
24.252
|
7.6
|
Renault Symbol 1.4 lt 75bg
|
23.050
|
24.850
|
7.8
|
Peugeot 3008 1.6lt VTI
|
45.500
|
48.900
|
7.6
|
Citroen C1 1.4 HDI SX
|
25.640
|
27.630
|
7.7
|
Opel Corsa 1.2 Twinport
|
25.759
|
28.389
|
10
|
Chevrolet Aveo 1.2 lt
|
20.503
|
22.146
|
8