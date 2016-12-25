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Düşen Rus uçağına binmeden önce bu fotoğrafı paylaştı

Lazkiye’deki Rus üssüne gitmek için yola çıkan Rus Savunma Bakanlığı’na ait uçak düştü

25 Aralık 2016 15:04

Kalkıştan kısa süre sonra düşen Rus uçağında bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV çalışanı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook'ta bu fotoğrafı yayımladı.

Suriye’nin Lazikiye’deki Rus üssüne gitmek için yola çıkan Rus Savunma Bakanlığı’na ait uçak düştü. Hürriyet'te yer alan habere göre, içinde askerler, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin bulunduğu uçakta bulunan bir yolcu uçuştan Facebook’ta paylaşımda bulundu.

Uçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın böyle bir resmini yayınladı.

 

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