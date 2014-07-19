Düşen Malezya uçağındaki yolcuların cesetleri neden çıplaktı?

Ukrayna’da düşürülen Malezya uçağı yolcularının cesetlerinin çıplak olarak bulunması için Türk Hava Yolları’ndan emekli pilot Volkan Akay “Eğer uçak yere burun tarafından vurursa ön taraftaki insanların vücutları parçalanır, arka taraftakilerin cesetlerine pek bir şey olmaz. Arka taraftan yere vurursa bu sefer oradaki cesetler parçalanır. Cesetlerin çıplak olmasının nedeni ise tamamen kabin basıncıyla ilgili bir durum” dedi.

Ukrayna'da Rus ayrılıkçılar ve Ukrayna askerlerinin yoğun olarak çatıştığı ve birbirlerine füze fırlattığı Donetsk bölgesinde içinde 80’i çocuk 298 kişiyle düşürülen Malezya Havayolları’na ait uçağın enkazının bulunduğu alanda, çok sayıda itfaiyeci ve teknik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Uçağın parçalanan gövdesi bir köyün çok yakınına düşerken, diğer parçalar ve onlarca ceset 5 kilometrekarelik alana yayılmış durumda. Parçalanmış cesetler civardaki tarlalardan toplanıyor.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a giderken BUK füzesi tarafından düşürüldüğü tahmin edilen uçakta; Hollanda, Malezya, ABD, Avustralya, İngiltere vatandaşları bulunuyordu. Yetkililer, uçaktaki herkesin öldüğünü duyurdu.

20 metre önce patlıyor

10 bin metre irtifada BUK füzesi tarafından vurulan uçağın parçaları inceleniyor. Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen füzeler, 5 dakika boyunca ısınıyor ve hedefe ulaşmadan 20 metre önce infilak ederek, hedefi 12 saniye içinde darmadağın ediyor.

Kilometrelerce alana yayıldı

Ukrayna semalarında düşürülen uçağın yankısı sürerken, cesetlerin bazılarının yarı çıplak, bazılarının parçalanmamış olması, kilometrelercekarelik bir alana yayılması görüntülere yansıdı.

Türk Hava Yolları’ndan emekli pilot Volkan Akay, görüntülerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bazı cesetlerin parçalanıp bazılarının ise parçalanmamasının tek bir nedeni var; o da uçağın yere vuruş açısıdır. Eğer uçak yere burun tarafından vurursa ön taraftaki insanların vücutları parçalanır, arka taraftakilerin cesetlerine pek bir şey olmaz. Arka taraftan yere vurursa bu sefer oradaki cesetler parçalanır. Cesetlerin çıplak olmasının nedeni ise tamamen kabin tazyikiyle ilgili bir durum.

Uçak yere vurduğu anda boşalan havayla birlikte insanların elbiseleri üzerlerinden çıkabilir. Cesetlerin bu kadar geniş bir alana yayılmasının nedeni yine kabindeki tazyiktir. Oluşan hava, yolcuları uzağa fırlatacaktır. Ayrıca uçağın düşüş hızı 200 kilometrenin üzerine çıkarsa yolcuların üzerindeki elbiseler çıkabilir.”

Akay, uçak vurulduktan sonra ölümün anında gerçekleşeceğini de belirterek, “Yolcular ne olduğunu anlayamazlar bile. Hele ki füzeyle vuruldularsa çok kısa bir sürede ölürler. O yükseklikten paraşütle de atlanılamaz. Hayatta kalmaları kesinlikle imkânsızdır” dedi.