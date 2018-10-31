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Dünya

"Düşen Lion Air uçağı bulunmuş olabilir"

"Düşen uçağın koordinatlarını belirlediklerini söylediler"

31 Ekim 2018 12:10

T24 Haber Merkezi

Endonezyalı askeri yetkililer pazartesi günü kalkışından hemen sonra çakılan Lion Air uçağının Cava Denizi'nde bulunmuş olabileceğini açıkladı. 

Silahlı Kuvvetler Şefi Hadi Tjahanto yaptığı açıklamada, "Ulusal Arama Kurtarma ajansımızın yaptığı sunumda düşen uçağın koordinatlarını belirlediklerini söylediler. Bunu doğrulamak için oraya bir ekip gönderiyoruz'' dedi.

Arama Kurtarma ekipleri geçtiğimiz günlerde yaptığı aramalarda uçaktan bazı kalıntılar ve cesetler bulmuştu, fakat uçağın ana enkazı ile kara kutuları bulunamamıştı. Bulunan cesetlerin kime ait olduğunu tanımlayabilmek için uçakta bulunanların yakınlarından DNA örnekleri alındı.

Jakarta'dan yola çıkan uçan kalkışından dakikalar sonra içindeki 189 kişiyle birlikte denize çakılmıştı. Kazadan kurtulan olması beklenmiyor.

 

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