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Dünya

DÜŞEN KARGO UÇAĞINDAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ DUBAİ (A.A)

04 Eylül 2010 00:41

-DÜŞEN KARGO UÇAĞINDAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ DUBAİ (A.A) - 03.09.2010 - Dubai havaalanı yakınlarındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir askeri üssüne bu akşam düşen Amerikan United Parcel Services (UPS) şirketine ait uçaktaki iki kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, dünyanın en büyük kargo şirketine ait uçağın, Dubai kentinin çevre otoyolu Emirates Road yakınlarındaki askeri üsse çakıldığını belirttiler. Birleşik Arap Emirlikleri sivil havacılık kuruluşu, kargo uçağının kaptan pilot ve yardımcısının öldüğünü açıkladı. Görgü tanıkları, Boeing 747-400 tipi uçağın düşmeden önce alev aldığını anlattı.

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