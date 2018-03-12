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Düşen jette hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Gebeş, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarındandı

Kazada 11 kadın hayatını kaybetmişti

12 Mart 2018 00:01

İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetinin pilotlarının kimlikleri belli oldu. Uçağın kaptan pilotu Melike Gebeş, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biriydi.

Kokpit.aero'nun haberine göre, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu.

İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı.Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot loraka görev yapıyor.

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