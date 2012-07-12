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ABD Büyükelçisi Ricciardone: Düşen jetin radar bilgilerini Türkiye'ye ilettik

Ricciardone, Amerika'nın Türk Hükümeti ile paylaştığı bütün bilgilerin Türkiye'nin elindeki bilgilerle çelişmediğine değindi

12 Temmuz 2012 22:17

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Akdeniz'in doğusunda düşürülen Türk askeri uçağına ilişkin, “ABD Hükümeti olarak, düşen uçakla ilgili elimizdeki bütün bilgileri Türk Hükümeti'ne ilettik” dedi.

Ricciardone, yaptığı açıklamada, Türk uçağının uyarıda  bulunulmadan düşürülmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek,  “Müttefikimiz Türkiye iki pilotunu kaybetmiştir, görünüşe göre silahsız bir  uçaktaydılar”diye konuştu.
 
Amerika'nın Türk Hükümeti ile paylaştığı bütün bilgilerin Türkiye'nin  elindeki bilgilerle çelişmediğine dikkati çeken Ricciardone, şunları kaydetti:
 
“ABD Hükümeti olarak, düşen uçakla ilgili elimizdeki bütün bilgileri  Türk Hükümeti'ne ilettik. Türk Hükümeti'nin yanında olduk, taziyelerimizi  ilettik. Amerikan teknik arama imkanları, Türk tarafıyla işbirliği yaptı.  Pilotların bulunmasından memnun olduk.”
 
Ricciardone, Türk basınınında ABD'li yetkililere atfen çıkan haberlerin  sorulması üzerine, kimliği açıklanmayan kaynakların Amerikan Hükümeti'ni temsil  etmediğini kaydetti.

 

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