ABD Büyükelçisi Ricciardone: Düşen jetin radar bilgilerini Türkiye'ye ilettik

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Akdeniz'in doğusunda düşürülen Türk askeri uçağına ilişkin, “ABD Hükümeti olarak, düşen uçakla ilgili elimizdeki bütün bilgileri Türk Hükümeti'ne ilettik” dedi.

Ricciardone, yaptığı açıklamada, Türk uçağının uyarıda bulunulmadan düşürülmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek, “Müttefikimiz Türkiye iki pilotunu kaybetmiştir, görünüşe göre silahsız bir uçaktaydılar”diye konuştu.

Amerika'nın Türk Hükümeti ile paylaştığı bütün bilgilerin Türkiye'nin elindeki bilgilerle çelişmediğine dikkati çeken Ricciardone, şunları kaydetti:

“ABD Hükümeti olarak, düşen uçakla ilgili elimizdeki bütün bilgileri Türk Hükümeti'ne ilettik. Türk Hükümeti'nin yanında olduk, taziyelerimizi ilettik. Amerikan teknik arama imkanları, Türk tarafıyla işbirliği yaptı. Pilotların bulunmasından memnun olduk.”

Ricciardone, Türk basınınında ABD'li yetkililere atfen çıkan haberlerin sorulması üzerine, kimliği açıklanmayan kaynakların Amerikan Hükümeti'ni temsil etmediğini kaydetti.