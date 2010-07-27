-DÜŞEN İSRAİL HELİKOPTERİNDE 7 KİŞİ ÖLDÜ BÜKREŞ (A.A) - 27.07.2010 - Romanya'nın orta kesimlerinde, dün tatbikat sırasında dağa çarpan İsrail askeri helikopterinde bulunan 7 kişinin de öldüğü açıklandı. Romanyalı yetkililer, Sikorsky CH-53 tipi helikopterin enkazının bulunduğunu, dağa çarptıktan sonra yanan helikopterin enkazının çevreye yayıldığını bildirdi. Bir İsrailli askeri yetkili de Kudüs'ten yaptığı açıklamada, enkazın yerinin saptandığını, kayıp 6 İsrail askerinin öldüğünün sanıldığını kaydetti. Helikopterde 6 İsrailli bir de Romanyalı asker bulunuyordu.