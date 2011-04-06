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DÜŞEN HELİKOPTERİN YERİ BELİRLENDİ ORHANGAZİ (A.A)

06 Nisan 2011 15:45

-DÜŞEN HELİKOPTERİN YERİ BELİRLENDİ ORHANGAZİ (A.A) - 06.04.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Bayırköy yakınlarında düşen helikopterin enkazının bulunduğu yer, askeri bir helikopter tarafından tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan askeri bir helikopter, Bayırköy yakınlarında düşen helikopterin enkazının yerini tespit etti. Sivil savunma, itfaiye ve ambulans ekiplerinin, bildirilen koordinatlar doğrultusunda enkaza doğru yönlendirildiği kaydedildi. -KİMLİKLERİ- Helikopterden yaralı kurtulan pilotların İsa Işık ve Ahmet Deniz, teknisyenin ise Hacı Ahmet Akça olduğu bildirildi. Bu sabah saat 10.10'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan yolcusuz havalanan Eurocopter EC155 tipi 8 koltuklu VİP helikopter, saat 10.35'de İznik Gölü'nün güneybatısındaki Sölöz Dağı'na düştü. Helikopterde bulunan 3 kişilik uçuş ekibinden yaralı kurtulan pilotların İsa Işık ve Ahmet Deniz, teknisyenin ise Hacı Ahmet Akça olduğu öğrenildi.

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