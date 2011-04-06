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DÜŞEN HELİKOPTER CİNER GRUBU'NUN BURSA (A.A)

06 Nisan 2011 14:39

-DÜŞEN HELİKOPTER CİNER GRUBU'NUN BURSA (A.A) - 06.04.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesi yakınlarında sivil bir helikopter düştü. Edinilen bilgiye göre, Ciner Grubu'na ait olduğu bildirilen ''TC-HET'' kuyruk tescilli helikopter,henüz belirlenemeyen bir nedenle Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü yakınlarına düştü. Bursa Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Ciner Grubu'na ait helikopterin Orhangazi ilçesi yakınlarına düştüğü ihbarının ardından 5 ayrı ekibin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Jandarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını ifade eden yetkililer, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile ilk yardım ekiplerinin de olay yerine sevk edildiğini kaydetti. Yetkililer helikopterde iki pilotun bulunduğu bilgisini verdi.

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