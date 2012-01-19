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Düşen eğitim uçağı aranıyor FOÇA (A.A)

19 Ocak 2012 13:09

-Düşen eğitim uçağı aranıyor FOÇA (A.A) - 19.01.2012 - İzmir'in Foça ilçesinde, 16 Ocak'ta eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçağın çıkartılması için çalışmalara yeniden başlandı. Yenifoça açıklarında düşen uçağın çıkarılması için bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına, mayın tarama gemileri Alanya ve Akçay ile kurtarma gemileri Işın ve Akın ile SAR ekipleri katılıyor. Havadan da bir helikopterin destek verdiği çalışmada, Sahil Güvenlik botları da çevre güvenliği alıyor. Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından 16 Ocak Pazartesi günü havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağı kaybolmuş, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde Aslanburnu mevkisi yakınlarında bir uçağın düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden önceki gün yapılan açıklamada, 16 Ocak Pazartesi günü saat 16.05'te eğitim uçuşu esnasında, henüz bilinmeyen bir nedenle düşen uçağın ana gövdesine, Yenifoça'nın 5 kilometre açığında, 125 metre derinlikte ulaşıldığı bildirilmişti. Düşen uçakta, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ile pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın bulundukları ve aranmalarına devam edildiği kaydedilmişti. 

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