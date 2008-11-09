'Düş kırıklığı'



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında defansif anlamda kötü oynadıklarını belirterek, "Düş kırıklığına uğradık" dedi.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Fenerbahçe karşılaşmasında düş kırıklığına uğradıklarını belirterek, bir gollerinin sayılmadığını iddia etti.



Skibbe, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, çok erken gol bulmalarına rağmen takım olarak topun arkasına geçip iyi savunma yapamadıklarını belirterek, ''4-1'lik mağlubiyet nedeniyle düş kırıklığına uğradık. Defansı bir türlü yapamadık. Lincoln'ün vuruşuyla filelere giden topun gol olması gerektiğini düşünüyoruz. Orada faul olduğunu ve tek vuruş olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle golümüz sayılmadı'' dedi.



İkinci devre yedikleri 3. golün ardından Fenerbahçe'nin geriye doğru yaslandığını ifade eden Alman teknik adam, ''Alanları kapattılar ve biz oynayamadık. Biz ilk golü attıktan sonra ofansif oyuncular defansif görevlerini iyi yapmadılar. Ama Lincoln çok çalıştı, savunmaya çok yardım etti. Biz forvet olarak, orta saha ve defansa gerektiği gibi yakın olamadığımız zaman Servet ve Emre Aşık'ın uzaklaştırdığı topları rakip aldı. Defansif anlamda yapamadığımız işler forvetten başladı. Bu nedenle de Ümit'i oyundan aldım. Kendisi uzun süre sakattı ve önemli maçlar oynamıştı'' dedi.



''BEDEN VE RUHEN YORULDUK''



Skibbe, takımın istikrarsız sonuçlar alması konusundaki bir soruyu ise, ''Çok önemli maçlara çok kısa sürede çıktığınızda, hem bedensel, hem de ruhen yoruluyorsunuz ve her zaman istediklerinizi sahaya yansıtamıyorsunuz. Bu da zaten, bir çok futbolcumuzun sakat olması ve devamlı aynı oyuncuların oynaması mecburiyetinden kaynaklanıyor'' diye yanıtladı.



Kadroda değişiklik yapmaması konusunda ise Alman teknik adam, bu konuda ellerinin bağlı olduğunu, çünkü iyileşen oyuncularının ancak perşembe günü idmanlara başladığını ifade etti.



"RAKİBE YARDIMCI OLDUK''



Maçta yedikleri gollerde biraz da rakibe kendilerinin yardımcı olduğunu belirten Michael Skibbe, ''Roberto Carlos'un uzaktan attığı golde kalecimiz maalesef öne doğru elinden kaçırdı. Roberto Carlos'un vurduğu topların devamlı sert ve yön değiştirerek gittiğini biliyoruz, De Sanctis de böyle bir durumda olan ilk kaleci değil'' dedi.



Skibbe, kalecinin bu pozisyonda baraj kurdurmaması konusunda ise, ''Bu pozisyonda baraj kurmak, tamamen kalecinin verdiği bir konu. En iyi değerlendirecek konumda olan kalecidir. Bana kalsa Roberto Carlos'a attırmazdım'' yorumunda bulundu.



Haldun Üstünel ve Adnan Sezgin'in maçtan sonra soyunma odasına geldiğinin dile getirilmesi üzerine de Alman çalıştırıcı, bunun doğal olduğunu kaydederek, diğer maçlarda da aynı şeylerin olduğunu hatırlattı.



Skibbe, bir basın mensubunun, ''Oyuna Nonda'yı almaktan dolayı pişman mısınız?'' sorusunu da, ''Bu konuda etkili olan, erken 3. golü yememiz. Fenerbahçe, bu golü bulup kendi sahasına çekilip alan vermediği için avantajlı oldu. Fenerbahçe çok mücadeleci bir maç çıkardı ve iki kontrataktan biraz da şansla beraber golü buldular. İkinci devrede de 3-1 olduktan sonra tekniklerini gösterip, top kaybetmediler ve iyi kontratağa çıktılar'' diyerek sözlerini tamamladı.

