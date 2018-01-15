'Durusu ve Sazlıdere'deki arsa fiyatları artacaktır'

İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Uslu, Kanal İstanbul Projesi\'nin bölgedeki sanayi, turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Prof. Dr. Uslu, projeyle beraber Durusu ve Sazlıdere\'deki zaten artmış olan arsa fiyatlarının daha da artacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011\'de açıklanan Kanal İstanbul Projesi\'nin güzergahı belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi\'yle ilgili açıklama yaptı. Buna göre, 5 farklı güzergah üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 4\'üncü alternatif olarak düşünülen Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi\'nin güzergahı oldu.

TAŞIMA KAPASİTESİ 300 BİN TONA ÇIKACAK

Güzergahı değerlendirip bölgenin çevre ve iklimindeki olası değişikliklere dikkat çeken Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi. Süveyş ve Panama kanallarının bulunduğu ülkelerdeki ticaret hacminin yetmediğini ve ülkelerin bunların yanında yeni alternatifler aradığınıyeni kanallar açma projelerinde bulunduğu ve yapılacak olan kanal projesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uslu, \"Dünya ticaretinin yüzde 75’i deniz yoluyla yapılıyor ve deniz yoluyla yapılan ticaret kapsamında hem ihracatın hem ithalatın gelişmesi mümkün. Proje kapsamında, gemilerin boğazlardan geçişiyle 260 bin ton kadar bir taşıma kapasitesi vardı, şu anda kanal projesiyle bu 300 bin tona çıkacak. Yani ithalat ve ihracat yapan firmaların her 6 gemiden 1 tane kazancı olmuş olacak buda özellikle ithalat yapan firmaların kanal istanbulutercih etmesini sağlayacak\" dedi.

\"BÖLGEDE SANAYİ, TURİZM VE TİCARET GELİŞECEKTİR\"

Durusu ve Sazlıdere tarafındaki arsa fiyatlarında büyük bir artış olacağını düşündüğünü dile getiren Prof. Dr. Uslu, şunları söyledi:

\"Durusu tarafına 5 kilometrelik mesafede 3\'üncü havaalanı mevcut. Buranın etrafında da hem sanayi, hem ticaret hem de turizm açısından büyük gelişmeler olacaktır. Küçükçekmece’ye ve Durusu\'ya çıkan kısımlarda marinaların yapılacağı veya Manhattan tarzında büyük kulelerin, iş merkezlerinin yer alması düşünüldüğünde projenin ticari açıdan da çok büyük gelişmeler sağlayacağını düşünüyorum.\"

KARADENİZ, MARMARA’DAN ORTALAMA 30 CM DAHA YÜKSEK

Karadeniz, Marmara’dan ortalama 30 cm daha yüksek olduğunu ve mühendislerin bunun iyi hesapladığını dile getiren Prof. Dr. Uslu, \"Suyun akışı aslında Marmara’ya doğru hareket ediyor. Yani bir gemi boğazdan Karadeniz’e giderken 30 cm’lik bir yokuş çıkıyor. Önemli olan, bunu projelendiren mühendislerin çok düzgün bir şekilde yapısal olarak kanalın derinliğini hesaplayarak hareket etmeleri. Derinliğin yaklaşık 25 metre olması düşünülüyor\" diye konuştu.

\"HİDROJEN SÜLFÜR KOKUSUNU ENGELLEMEK İÇİN DERİNLİĞİ 25 METREYE KADAR TUTMUŞLAR\"

Projenin iklime herhangi bir etkisi olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Uslu, \"Güneş ışınları 25 metre derinliğe kadar inebiliyor. 25 metrenin altına indiği zaman oksijen oranı azalıyor, hidrojen sülfür oranı artıyor. Bu da lodos estiği zaman ortamda hidrojen sülfür kokusunu meydana getiriyor. Bunu engellemek için kanal derinliğinin 25 metreye kadar tutmuşlar\" dedi.

Marmara’daki tuzluluk oranı Karadeniz’e göre daha fazla olduğunu ve ters akım sürerse yıllar içerisinde Karadeniz\'deki tuzluluk oranının artacağını vurgulayan Prof. Dr. Uslu, \"Bu kısa bir sürede etkilemez ancak ters akım süresi yani Marmara’ya Karadeniz’den gelen su miktarı terse doğru dönerse Karadeniz’in tuzluluk oranının artması düşünülebilir. Ama bu binlerce yıl sürebilecek bir süreç\" dedi.

\"BÖLGEDEN ÖNEMLİ KAZILAR ÇIKACAKTIR\"

Bölgede çıkacak kazılar önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uslu, \"Bölgenin topraklarının killi toprak ve tarım için elverişli topraklar olduğu düşünülüyor. Bazıları dolgu malzemesi olarak kullanılabilecek ancak iyi toprakların da tarım alanında kullanılmasını düşünüyorum.

Sayın cumhurbaşkanımızın önemle yapılmasını isteğdiği bu proje ile boğazların kontrolünün tamamen elimizde olduğu bir kanal olacak. Bu Türkiye\'nin dünyanın merkezinde bir ağırlık merkezi konumunda olduğunu gösteriyor yani Türkiye’nin almış olduğu kararlar ve hareketi dünyadaki dengeleri değiştirmeye yetecektir. Ortadoğu\'da önemli bir ülkeyiz\" şeklinde konuştu.

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