-DÜRÜST TRANSFERLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, yeni sezon öncesi transferlerle ilgili bilgi verdi. Dürüst, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceği yönünde bir açıklama olmadığı halde, sürpriz şekilde basının önüne çıkarak açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktörleri Fatih Terim ile sözleşme imzalanmadığı yönündeki polemiklere açıklık getiren Dürüst, ''Fatih Terim ile imza atılmadığını medya söylüyor. Öyle bir durum yok. İmzasını attı. Sezonun açılmasını bekledik ki hep beraber görüntü verelim. Bunu Seyrantepe'de düşünüyorduk. Herhalde önümüzdeki cuma günü Fatih Hoca orada basın toplantısı yapacak. Hem kendisiyle ilgili, hem de transferle ilgili açıklamalarda bulunacak'' dedi. Bugün sezonu açtıklarını kaydeden İkinci Başkan Dürüst, transfer konusunda ise ''Transfer dönemi eylüle kadar gidiyor. En önemli transferleri yaptık. Dünyaca ünlü bir hocamız bizimle beraber. Selçuk, Elmander, genç arkadaşlar ve stoper oyuncumuzla sezona giriyoruz. Acelemiz var, ancak telaşımız yok. Kaleci ve diğer transferleri de önümüzdeki günlerde yapacağız'' diye konuştu. -FORLAN VE REYES KONUSU- Ali Dürüst, Atletico Madrid ile transferleri konusunda anlaşma sağlandığı, ancak gelmeyecekleri yönünde spekülasyonların yaşandığı Forlan ile Reyes konusunda ise umutlu mesajlar verdi. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, aynı takımdan transfer ettikleri Ujfalusi'nin yanı sıra Forlan ve Reyes'in de kulüpleriyle sözleşmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Bu tür transferleri yapmak için öncelikle kulüpleriyle anlaşmak gerekiyor. Biz görüşmelerimizi yaptık. Güzel bir anlaşma gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşama oyuncuların tercihleriyle ilgili. Ujfalusi ile anlaşmayı sağladık. Öteki oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Ancak bunlar olmazsa olmaz değil. Başka görüşmeler de yapıyoruz. Transfer bir süreç. Gelmemeleri oyuncuların şahsi tercihlerinden dolayı olabilir. Ya da kulüpleriyle ilgili sorunlardan dolayı olabilir. Onların istediği rakamları da kabul edemeyiz. Görüşmeler sürüyor. Bitmiş bir şey yok. Olayın üzerindeyiz. Kulüple olan kısmı hallettik.'' Anlaşmanın Atletico Madrid ile yaptıkları protokole dayandığını kaydeden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı, ''Kulüple aramızda sorun yok. En büyük aşamayı geçtik. Güzel bir iş yapılmıştı. Kulüpler arasında güzel bir anlaşma yapılmıştı. Oyuncularla anlaşmayı bitirebilirsek bu transferler gerçekleşebilir. Oyuncular 'tamam' dediği anda sıkıntı yok. Transferde önce kulüpler anlaşırsınız. Kulüple anlaşma yapmadan futbolcularla görüşemezsiniz. Transfer böyle yapılır. Biz de bu süreci takip ettik'' diye konuştu. Reyes ve Forlan'ın gelmemesinde ne gibi sebeplerin olacağı yönündeki soruyu ise Ali Dürüst, ''Oyuncunun yüksek ücret istemesi olabilir veya gelmek istemeyebilir. Biz de başka alternatifler düşünebiliriz'' diye yanıtladı. Chelsea'de forma giyen Drogba'nın düşünülüp düşünülmediği konusunda Dürüst, ''Drogba alternatifler arasında değil'' dedi. Arda konusuna da değinen Ali Dürüst, ''Arda bizim sözleşmeli futbolcumuzdur. Fatih Terim kendisiyle görüştü. Sezon açıldı, kendisiyle ilgili bir şey yok. Arda'nın kalması önemli. Kendisinin tercihi esastır. Ancak şu anda mukaveleli futbolcumuzdur'' diye konuştu. Dürüst, Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini, kamp öncesi veya daha sonra gidecek oyuncular ile ilgili kararlarını da vereceklerini dile getirdi. Transferlerin her zaman olabileceğini vurgulayan Dürüst, ''Telaşa kapılacak bir durumumuz yok. Olumlu giden süreç var. İllaki kamp dönemine yeni transferi getireceğiz diye bir şey yok'' dedi. Bu arada bugün takımla birlikte antrenmana çıktığı bildirilen Eintracht Frankfurt'lu genç futbolcu Okan Derici konusuna da açıklık getiren sarı-kırmızılı yönetici, ''Prosedürden dolayı henüz sözleşme yapmadık. Bir sorun yok. 1 Temmuz'da resmen prosedürü başlayacak. Elmander gibi 1 Temmuz'da başlayacak'' diye konuştu. -TUGAY KERİMOĞLU DEVAM EDİYOR- Geçtiğimiz sezon teknik heyetti yer alan Tugay Kerimoğlu'nun da görevine sürdürdüğünü söyledi. Tugay Kerimoğlu'nun ekibin içinde canla başla çalıştığını anlatan Ali Dürüst, şöyle devam etti: ''Diğer yardımcı hocalarla beraber işini sürdürüyor. Hepsinin işleri var. Zor günler ve transfer dönemi yaşıyoruz. Takımımız önemli başarılara imza atmak için bir araya geldik. Herkesin katkısına ihtiyaç var.'' -''BÜLENT TULUN İLE SORUN YOK''- Son günlerde sorun yaşadığı yönünde haber çıkan Sportif Koordinatör Bülent Tulun konusuna değinen Ali Dürüst, bu yönde bir sıkıntının olmadığını dile getirdi. Bülent Tulun'un profesyonel bir şekilde görevini sürdürdüğünü anlatan Dürüst, şunları kaydetti: ''Kendisi bize geçmişte faydalı olmuştur. Bu yararları devam edecektir. Özellikle geçiş döneminde yararı olmuştur. Florya'daki organizasyona yardımcı olmuştur. Sezon açıldı. Artık hepimiz Seyrantepe'ye taşınıyoruz. Oradan artık koordine edeceğiz. Hepimiz oradayız. Burası özellikle teknik kadronun ve Fatih Terim'i bulunduğu yerdir. Bülent Tulun da diğer profesyonel arkadaşlar gibi devam edecek. Dış ilişkiler konusunda bize yardımcı olacak. Konuşlanacağı yer bütün profesyoneller gibi Seyrantepe olacak. Gerektiği zaman buraya da gelip yardımcı olacak. Bir problem yok.''