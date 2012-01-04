-Dürüst: ''Net galibiyet aldık'' İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında iyi bir oyunla net bir galibiyet aldıklarını söyledi. Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Dürüst, devre arasından sonraki maçların sıkıntı verici olduğunu belirterek, ''Bu maçta öyle başladı ama iyi bir oyunla net bir galibiyet aldık. Yeniden ligimize geri döndük. İnşallah kalan maçlarımızı kazanıp, yolumuza devam ederiz'' dedi. Ali Dürüst, transfer konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, ''Transfer dönemi yeni başladı. Gereken neyse yapılacak, bir stresimiz yok. Takımımız başarılı gidiyor, gerekli çalışmalar yapılıyor. Ama şu an somut bir şey yok'' diye konuştu. Genç futbolcuları Emre Çolak'ın performansıyla ilgili bir soruyu Dürüst, ''Zaten ondan hep ümidimiz vardı. Sahiden bizi gururlandırdı. Yeni transfer diyorsunuz, işte yeni transfer'' şeklinde yanıtladı. Ali Dürüst, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 58. maddesinde yapılmaya çalışılan değişikliklere karşı tavırlarının belli olduğunu dile getirerek, ''Bu süreç başladığından beri açık bir söylemimiz vardır. Biz kimsenin üzüntüsünden keyif duymaya çalışmayız. Dolayısıyla ceza davasıyla ilgili bildiriye imzamızı attık ve o cezalar düştü. Ancak biz temiz bir futbol istiyoruz. Bunu sağlamak için gerekli tedbirleri alması gereken federasyondur. Kurallar da açıktır. Bu işin amiri federasyondur. Gerekli adımlarını atmasını bekliyoruz. Eğer iddianamede suç varsa, gerekli cezalar verilir. Futbol Federasyonu Başkanı da söylemiştir; maç oynanırken, kurallar değişmez'' diye konuştu. Dürüst, 5 Ocak Perşembe günü yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılacaklarını da sözlerine ekledi.