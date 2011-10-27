-Dürüst: Hakemlik adına utanç verici bir geceydi İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'a 4-2 yenildikleri karşılaşmanın hakemlerini sert bir dille eleştirdi. Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamada bulanan Dürüst, ''Hakemlik adına utanç verici bir geceydi'' dedi. Ali Dürüst, hakemlerin çok kötü bir yönetim gösterdiğini savunarak, ''Galatasaray daha çok 3 puan kaybeder ancak futbolu bu şekilde çirkinleştirmeye kimsenin hakkı yok. Burada seyirciyi de kutlamak lazım, bu tahriklere gelmediler. Sahiden takımlarını desteklediler. Seyirciyi galeyana getirmek için her türlü tedbir alınmıştı. Bunun son olmasını istiyorum'' diye konuştu. Dürüst, Galatasaray'ın futbolda yaşanan kaosun içine çekilmeye çalışıldığını öne sürerek, şunları söyledi: ''Futboldaki kaosun içinde olmayan Galatasaray'ı da kaosun içine çekmeye çalışanlar var. Biz bunlara izin vermeyeceğiz. Sahadaki hakemlerin, başkanlarından aldığı talimatla böyle çıktığını düşünüyorum. Galatasaray daha puan kaybeder, puanlar kaybeder ama biz futbolu kazanmaya çalışıyoruz. Fedakarlığımız bunun için. Seyircilerimizi kutluyoruz bu tahriklere kapılmadılar.'' Maçın hemen başında Engin Baytar'a gösterilen sarı kartla hakemlerin tavırlarının belli olduğunu savunan Dürüst, ''5. dakikadaki sarı kartta zaten olay kendini belli etti. Yan hakemin kırmızı karta (Servet'e gösterilen kart) müdahale ederkenki ifadesini televizyondan gördüğünüz vakit artık bir şey konuşmaya gerek yok. Dolayısıyla 8 kişi oynayan bir takım 5-6 dakika fazla oynuyor. Sahiden üzüntülüyüz. Futbol bir kaostan geçiyor, kulüp olarak bu kaosu önlemek için bütün fedakarlığı yapıyoruz ama aynı anlayışı görmüyoruz'' ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Kazım ile Gökhan Zan'ın durumlarının belli olmadığını dile getiren Ali Dürüst, şunları kaydetti: ''Futbolun içinde olan şeyler, bu tip sakatlıklar olacak. Hatalı goller yenilecek, hepsi olacak. Yani futbolcular da hata yapabilir ancak burada bunun taammüden olduğunu düşünüyorum. Biz futbolu güzelleştirmek için bütün fedakarlığı yapıyoruz, herkesten de aynı anlayışı bekliyoruz. Hakemlik adına kötü bir geceydi.'' Dürüst, ''Merkez Hakem Kurulu'na bir uyarınız olacak mı?'' yönündeki soruya, ''Herhalde kendileri izlemişlerdir ve kendileri adına üzülmüşlerdir. Biz de onlar adına üzüldük zaten'' yanıtını verdi.