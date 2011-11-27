-Dürüst: ''Hakem iyi yönetti'' İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın iyi bir maç yönettiğini söyledi. Sivasspor maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dürüst, hakemin Galatasaraylı oyuncular Engin ve Elmander'e gösterdiği kırmızı kartların haklı olduğunu belirterek, ''Bence kartlar doğruydu. Onunla ilgili tedbiri alacağız. Önemli olan buradan 3 puanla çıkmaktı'' dedi. Kırmızı kart gören oyuncuların Fenerbahçe derbisinde de oynayamayabileceklerinin hatırlatması üzerine Dürüst, ''Oynayamazlarsa diğer arkadaşlarımız var. Görmemeleri gereken kartlardı. Onu da aşırı motivasyona bağlıyorum'' diye konuştu. Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Emmanuel Eboue, Beşiktaş derbisinde kendisine gösterilen tepkileri umursamadığını söyledi. Sivasspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Eboue, Beşiktaş derbisinde kendisine gösterilen tepkilerin ırkçılıkla ilişkilendirildiği şeklindeki bir soru üzerine, ''Futbolda böyle şeyler oluyor. Bunlara pek aldırış etmiyorum, umursamıyorum. Benim için önemli olan, zorlu bir maçtan 1 puan almamız. Bundan mutluyum. Maçtan sonra da taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım bana destek verdi. Gerisiyle ilgilenmiyorum'' ifadelerini kullandı. Eboue, Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlık yaşadığını ve buna rağmen oynamayı tercih ettiğini de aktarırken, ''Bu maçta sakat sakat devam ettim. Takım arkadaşlarımı böyle zorlu bir maçta yalnız bırakmak istemedim. Taraftarlarımızın da bunda payı var. Bana ve takıma destek verdiler. Taraftarı ve takımımızı yalnız bırakmak istemedim'' diye konuştu. Fildişi Sahilli oyuncu, yayıncı kuruluş Lig TV'de yaptığı açıklamada ise maçta gereksiz kırmızı kartlar gördüklerini, biraz daha dengeli, biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Albert Riera ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, performansının eleştirilmesiyle ilgili olarak, ''Eleştiriler olacak. Ben de ne zaman iyi oynayıp, oynamadığımı biliyorum. Kendi özeleştirimi yapabilecek kapasitedeyim. Benim Galatasaray formasıyla yapacağım, daha çok şey var. Performansımı daha da artırabilirim. Bu kapasitem var'' diye konuştu. Milan Baros da Lig TV'de yaptığı açıklamada, uzun zamandır oynamadığını hatırlatarak, ''Bu hocamızın kararıdır. Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Skor 2-0 olduğu zaman dışardan kolay gibi göründü. Sonra 2-1 oldu ve kırmızı kartlarla biraz daha zorlu hale geldi, ama önemli bir 3 puan aldık'' şeklinde konuştu.