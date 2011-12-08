-Dürüst: "Türkiye'yi tekrar futbola döndürdük" İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, Fenerbahçe'yi güzel bir oyun sonunda 3-1 yendiklerini söyledi. Dürüst, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, takımı çok iyi hazırladığı için teknik kadroyu tebrik ederken, ''Takımımız sahada basmadık yer bırakmadı. Taraftarımız da çok iyi eşlik etti. En büyük mutluluk veren olay, 3 puandan ziyade ortaya koyduğumuz oyun. Bir de Türkiye'yi tekrar futbola döndürdük. İnşallah bundan sonra yalnız futbol konuşulur'' diye konuştu. Galatasaray'ın uzun bir aradan sonra lider olmasıyla ilgili olarak Ali Dürüst, ''Önemli olan sezon sonunda lider olmak. Çok güzel bir futbolla bu geceyi süsledik. Taraftarımız, 50 bin kişi hiç bir olay çıkarmadı, güzel bir futbol gecesi oldu. Derbi galibiyeti nedeniyle çok mutluyuz. Net bir skorla galip geldik. Bu maç bitti artık, hayırlı olsun'' şeklinde konuştu. Gollerin yabancılardan gelmesiyle ilgili bir soru üzerine Dürüst, ''Onlara geldi, onlar attı. Daha farklı da olabilirdi'' dedi.