Duruşmayı izleyen Kurmay Yarbay, tanık ifadesiyle FETÖ'den tutuklandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- İSTANBUL\'da 15 Temmuz günü Moda Deniz Kulübü\'ndeki düğünü basan Muharebe Arama Kurtarma Timi\'nin (MAK) kullandığı 2 helikoptere, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda silah ve mühimmat yüklediği ileri sürülen 22\'si tutuklu, 31 askerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı izlemeye gelen ve halen görevine devam eden tutuksuz sanık Kurmay Yarbay Ersin Kayhan, \'etkin pişmanlık\' yasasından yararlanarak tanık olarak dinlenen FETÖ/PDY\'nin \'mahrem abisi\' Muammer Uyar\'ın \"15 Temmuz gecesi Yarbay Ersin Kayhan, benim evimde sohbetteydi\" ifadesinin ardından tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver\'in, Moda Deniz Kulübü\'ndeki kızının düğününe yapılan baskında, üst düzey komutanlar derdest edilerek Akıncı Üssü\'ne götürülmüştü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, baskın yapan timlerin kullandığı 2 helikoptere konuşlandıkları 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda silah ve mühimmat yüklendiği saptandı. Soruşturma kapsamında, 22\'si tutuklu, 31 asker hakkında 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma\' suçlarından dava açıldı.

Davanın 2\'nci duruşmasında, tutuklu askerler bulundukları cezaevlerinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, tutuksuz sanıklar salonda hazır bulundu. Duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle devam etti. Duruşmada, \'örgütün mahrem abisi\' olduğu ileri sürülen sivil Muammer Uyar da \'etkin pişmanlık\' yasasından yararlanıp tanık olarak ifade verdi. Uyar, ifadesinde, duruşma salonunda bulunan tutuksuz sanıklardan 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Tatbikatlar Şube Müdürü Kurmay Yarbay Ersin Kayhan\'a kendisinin mahrem abilik yaptığını ve Kayhan\'ın, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı, örgütün düzenlediği sohbet toplantısına katıldığını ileri sürdü. Sohbet toplantısının kendi evinde gerçekleştiğini belirten Muammer Uyar, \'\'Şu an duruşma salonunda bulunan halen görevdeki Kurmay Yarbay Ersin Kayhan\'ın mahrem abisiydim. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı yine benim evimde sohbetteydi. Bir süre oturduk, namaz kıldık, sohbet ettik. Saat 22.30 gibi eşim yanımıza gelip İstanbul ve Ankara\'da askeri hareketliliğin olduğunu söylemesi üzerine televizyonu açtık. Televizyonda izlediklerimiz üzerine Kurmay Yarbay Ersin Kayhan, ben göreve gidiyorum diyerek üsse gitti\" dedi.

Muammer Uyar\'ın ifadesi üzerine mahkeme heyeti, Kurmay Yarbay Ersin Kayhan\'ın tutuklanmasına karar verdi.

5 AY ÖNCE TATBİKATLAR ŞUBE MÜDÜRÜ OLDU

Mahkemede tutuklanan Kurmay Albay Ersin Kayhan\'ın, yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklandığı, daha sonra ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi. Kayhan\'ın, gözaltına alındığı dönemde 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda Havadan İhbar Kontrol Filosu Komutanlığı görevini yürüttüğü, yaklaşık 5 ay önce de Tatbikat Şube Müdürlüğü\'ne atandığı belirtildi.

Mahkemeye heyeti, 22 tutuklu sanıktan 12\'sinin tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 1 Şubat 2018 tarihine ertelendi.