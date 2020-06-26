Duruşmaya giderken Koronavirüs'e yakalanan hükümlüden, cezaevindeki 22 kişiye virüs bulaştı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 22 hükümlünün testinin pozitif çıktığı bildirildi. E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bir kişinin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya gittiği sırada virüse maruz kaldığı belirtilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Çalışma sonucunda söz konusu kişiyle temas ettiği saptanan 22 hükümlü ve tutuklunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevk edilen kişilerin genel sağlık durumları iyi olup, kurumda karantina altında tedavileri devam etmektedir. Yakınları da sağlık durumundan bilgilendirilmiştir. Ceza infaz kurumunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır” denildi. (İHA)