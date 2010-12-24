-DURUŞMADAKİ SİLAHLI SALDIRIYA TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Kadıköy Adliyesinde görülen cinayet davasının tutuklu sanığını silahla yaralayan Hasan Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen cinayet davasının tutuklu sanığı Mehmet Emin Soylu'yu duruşma salonunda kumanda görünümü verilmiş bir aletin içine hazırladığı silah düzeneği ile ateş ederek yaralayan Hasan Ç, sevk edildiği Kadıköy Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen Hasan Ç, tutuklandı.