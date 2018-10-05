Duruşmada eşini öldürdüğünü itiraf edip, kayınpederi ile kayınvalidesine el salladı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, 3 çocuğunun annesi Çiğdem Alparslan\'ı (34) cezaevinden çıktığı izinde 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hanifi Alparslan\'ın (35) ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Eşini öldürdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Alparslan, duruşma sonunda kendi elini öpüp, alnına götürdükten sonra kayınpederiyle kayınvalidesine el salladı. Bu sırada salondan yükselen bağrışmaları polis engelledi.

Gemlik\'te, 2013 yılında Coşkun Parlak\'ı öldürdükten sonra hüküm giyen Mehmet Hanifi Alparslan\'ın eşi Çiğdem Alparslan, geçim sıkıntısı yaşayınca 3 çocuğu ile birlikte kayınpederi Ebubekir ve kayınvalidesi Ayşe Alparslan\'ın, Eşref Dincer Mahallesi Şeker Sokak\'taki evine yerleşti. Kaldığı Bandırma Açık Cezaevi\'nden 4 Mayıs 2018\'de, 5 gün izin alıp, Gemlik\'e gelen Mehmet Hanifi Alparslan, anne ve babasıyla eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Anne ve babası, gelinlerine zarar vereceği düşüncesiyle Alparslan\'ı eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Alparslan, tekrar eve gelip, anne ve babasından özür dileyip ellerini öptü.

Mehmet Hanifi Alparslan, iddiaya göre, 5 Mayıs\'ta başka yere taşınması için eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Mehmet Hanifi Alparslan, sigara içmek için terasa çıkan eşi Çiğdem Alparslan\'ı ekmek bıçağı ile 19 yerinden yaraladı. Çiğdem Alparslan, yakınları tarafından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Hanifi Alparslan ise yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

OLAYDAN 2 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Bursa Cumhuriyet Savcısı Celalettin Karanfil, Mehmet Hanifi Alparslan hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma dosyasında olaydan iki ay önce 9 Mart 2018\'de yine cezaevinden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alparslan ile Çiğdem Alparslan arasında şiddetli tartışa yaşandığı belirtildi. Bunun üzerine Çiğdem Alparslan\'ın aile mahkemesine başvurduğu, mahkemenin de Mehmet Hanifi Alparslan\'ın cezaevinden izinli çıktığı dönemlerde evden uzaklaştırılması yönünde karar verdiği belirtildi. Soruşturma dosyasında, \"Mehmet Hanifi Alparslan, Mayıs ayında cezaevinden 5 gün izin alarak çıktı. O gün, kendi öz babası ve annesi tarafından eşine zarar verecek diye eve alınmayınca geceyi sokakta yatarak geçirdi. Bir gün sonra tekrar evlerine gelip bu kez babası ve annesinin elini öpüp özür diledi. Eve kabul edilen Alparslan, bir başka eve taşınmasını istediği eşinden olumsuz yanıt alınca sinirlendi. Alparslan, sigara içmek için evin terasına çıkan eşini ekmek bıçağı ile 19 yerinden yaralayarak öldürdü\" denildi.

Savunmasında, eşi Çiğdem Alparslan\'ın annesi ve babası ile kalmaması için tartıştığını, sözünü dinlemeyince de öldürdüğü söyleyen Mehmet Hanifi Alparslan hakkında, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

\'MUTFAKTAN ALDIĞIM BIÇAKLA ÖLDÜRDÜM\'

Davanın görülmesine Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Hanifi Alparslan, müşteki Eyaz Rama, Kadriye Rama ve avukatları katıldı. Duruşmada, karakoldaki ifadesini kabul etmediğini dile getiren Alparslan, \"Eşimi ben öldürdüm, suçumu kabul ediyorum. Daha önceki ifademi kendimi kurtarabilmek amacıyla vermiştim. Mahkemede verdiğim beyanım doğrudur, ben yaptım. Eşimi mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım, yanımda getirmedim. Bana ait değil\" dedi.

Baba Eyaz Rama ile anne Kadriye Rama ise cinayeti görmediklerini, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

EL SALLAYINCA SALON KARIŞTI

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı ertelerken, Mehmet Hanifi Alparslan, kayınpederi ile kayınvalidesine dönüp, kendi elini öperek, alnına koyduktan sonra el salladı. Bu sırada salondan yükselen bağrışmaları polis engelledi.



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