Duruşmada, Demirtaş'ın fotoğrafını çeken DTK Eş Başkanı'na 3 ay hapis

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 25 Kasım 2016 tarihinde Mardin\'de yargılandığı davaya SEGBİS yoluyla katıldığı sırada fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla hakkında dava açılan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven\'e, \'ses ve görüntülerin kayda alınması\' suçundan 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Güven\'in \'sabıkalı bir kişiliğe sahip\' olduğunu belirterek 3 aylık cezayı ertelemedi.

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 25 Kasım 2016 tarihinde, Mardin 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM\'yi alenen aşağılamak\' suçundan yargılandığı davaya SEGBİS sistemi ile katılarak ifade verdi. Demirtaş\'ın ifade vermesi sırasında duruşma salonundaki ekrandan cep telefonu ile fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanması ardından Leyla Güven hakkında yasak olmasına rağmen \'ses ve görüntülerin kayda aldığı\' iddiasıyla 1-3 yıl kadar hapis istemiyle dava açıldı.

\'FOTOĞRAFI BEN ÇEKMEDİM\'

İddianamenin kabul edilmesi ardından Leyla Güven\'in yargılaması Mardin 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Savunmasında mahkeme salonunda herhangi bir fotoğraf çekmediğini öne sürerek, \"Başkanımızın bir resmii, sosyal medyada çıkınca kendi sayfamda paylaştım. Resmi kesinlikle ben çekmedim. Takipçi sayım fazla olduğu için üzerimden daha hızlı yayıldı. Ben mahkeme salonunda resim çekilmeyeceğini bilen birisiyim. 5 yıl tutuklu yargılanan birisiyim. Dolayısıyla resmi ben çekmedim\" dedi. Mahkeme, Leyla Güven\'i \'Ses ve görüntülerin kayda alınması\' suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda, \'Sanığın sabıkalı kişiliği, suçun işleniş şekli\' göz önüne alınarak, yararına cezayı hafifletecek takdiri neden olmadığı ifade edilerek cezada indirim yapılmadığı gibi erteleme kararı da vermedi. Gerekçeli kararda mahkeme salonunda görüntülerin izinsiz olarak kayda alındığını belirten Mahkeme, sanığın bu sırada duruşma salonunda olduğunu kaydetti. Suça konu görüntülerin sanık tarafından bir sitede paylaşıldığını belirten mahkeme, sanıktan önce görüntü paylaşımı yapılmadığını, bu nedenle savunmasına itibar edilmediğini kaydetti.

Leyla Güven\'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Mardin 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nin verdiği kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliyesi Mahtemesi\'Ne istinaf başvurusu yaptı.

