-DURUŞMA YARINA ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması yarın yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Alparslan Arslan'ın Danıştay saldırısından bir gün önce Ankara'da bir restoranda avukat Tarkan Toper ile buluştuğunu ve aynı masada Gonca adlı kadının bulunduğu belirterek, bu kadının kim olduğunu, yanında kimlerin bulunduğunu mahkemenin aydınlatması gerektiğini söyledi. Bu sırada söz alan Alparslan Arslan ise o dönemde Danıştay 2. Daire Başkanı olan Mustafa Birden ile görüşmek için araya birini koymak istediğini belirterek, Tarkan Toper ile görüştüğünü, ancak masadaki ortam uygun olmayınca bu konuyu söylemediğini anlattı. Arslan, Tarkan Toper ile söz konusu kadının Danıştay saldırısından haberi olmadığını ifade etti. Mahkeme heyetine başkanlık yapan hakim Hasan Hüseyin Özese'nin, ''Mustafa Birden'in telefonunu elde etmişsin, arayabilirdin'' sözlerine Arslan, ''Danıştaya gittim, Kapıda (Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden) yazıyordu. Şimdi soruyorum, gidip konuşsam ne olabilirdi? Birden ile konuşsam ne olurdu? Aşağılasa ne olurdu'' dedi. -GÜLALTAY'IN İDDİALARI- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan başka suçtan tutuklu sanık Semih Tufan Gülaltay da, davanın tanıklarından Tarkan Toper ile Ertaç Giray'ın bire bir bağlantısı bulunduğunu ve ilişkilerinin Mehmet Eymür ekseninde olduğunu ileri sürerek, davada ismi geçen Sinan Berberoğlu'nun da Danıştay dosyasının kilit isimlerinden biri olduğunu savundu. Gülaltay, Toper'in bilgileri ve ilişkileri mercek altına alınırsa Danıştay davasının tam olarak çözümleneceği gibi Hrant Dink olayı dahil birçok konunun çözüme kavuşacağını ileri sürdü. Duruşmaya ara verildiği sırada sanık Alparslan Arslan'ın annesi Porsor Hatice Arslan da, ''Oğlum kafayı yemiş. Acayip acayip konuşuyor. Neden hastaneye sevk etmiyorsunuz? Onu hastaneye gönderin. Gerçek katili ortaya çıkarın. İzin verin oğlum ile konuşmak istiyorum'' diye bağırdı. Duruşma yarına ertelendi.