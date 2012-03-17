Duruşma yapmadan karar veren hâkime, dosyaya bakmayan savcıya hapis!

T24 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, savcıların yerine mütalaa yazan, davanın taraflarını dinlemeye gerek görmeyen Bursa hâkimine ve kendisine verilen 87 soruşturma dosyasının kapağını bile açmayan Mardin savcısına hapis cezası verdi. Olay hâkim, savcı ve davanın taraflarını dinlememesiyle ilgili olarak “Dinlesem de karar değişmezdi” savunmasını yaparken, Mardin savcısı ise iş yükünü gerekçe gösterdi.

Mesut Hasan Benli'nin Radikal gazetesinde yayımlanan haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adliyesi’nde görev yapan Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi İ. K hakkında Adalet Bakanlığı müfettişlerinin oluruyla iddianame hazırladı.

Kendi kendine adalet

Hazırlanan iddianamede Hâkim İ.K.’nin, özellikle ‘isim düzeltme’ ve ‘anlaşmalı boşanma’ davalarında, duruşma açmaksızın dosya düzenlediği belirtildi. İddianamede ayrıca söz konusu hâkimin sanki duruşma yapılmış da savcılar duruşmada varmış gibi, savcıların dilinden mütalaalar yazdığına işaret edildi. Hakimin “evrakta sahtecilik” suçundan cezalandırılması talep edildi. Yargıtay 6. Ceza Dairesi İ.K.’ya sadece 1400 TL adli para cezası verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Karar bozuldu.

‘Duruşmaya bile girmedik’

Yeni yargılamada adlarıyla mütalaalar düzenlenen üç savcının ifadesine başvuruldu. Savcılar “Duruşmalara bile girmedik” dedi. Hâkim ise “Savcılar katılsa da katılmasa da boşanma davalarında taraflar bizzat bulunsa da bulunmasa da sonuç değişmeyecekti” diyerek kendini savundu. Hâkim bu sefer 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hızlı hakimi cezalandıran kurul aynı gün yaptığı oturumda ise bir başka yargı mensubunu daha mahkum etti. Dava dosyasına göre, Mardin Savcısı O.M. hakkında 87 dosyayı zamanında sonuçlandırmayarak görevini ihmal ettiği için iddianame hazırlandı. Savcı “İş yüküm çoktu” diye kendini savundu. Ancak Yargıtay, savcının bu savunmasını inandırıcı bulmadı ve savcıyı 3 ay 3 gün hapis cezasına mahkum etti. Ardından da bu cezayı, 1860 TL para cezasına çevirdi.