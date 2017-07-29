Duruşma tutanağından: Kadri Gürsel'in tutukluluğunun devamına çifte gerekçe

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın ilk duruşmasında 271 gündür cezaevinde bulunan Kadri Gürsel'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma tutanağında, Gürsel'in tutukluluğunun devamı için iki "gerekçe"ye yer verildiği görüldü.

Söz konusu "gerekçe"lerden biri, Kadri Gürsel'in "olağanın dışında sayıda Bylock kullanıcısı ile görüşmesi"; diğeri ise Gürsel'e yöneltilen "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlaması.

İddianamede Kadri Gürsel'in 92 ByLock kullanıcısı ile irtibatlı olduğu öne sürülüyor. Gürsel'in 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra sonra başlayan davada mahkeme heyeti, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu,Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık ile Twitter’da "Jeansbiri" adlı hesabı kullandığı iddia edilen Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hâlinin devamına hükmetti. Mahkeme, ara kararında Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Avukat M. Kemal Güngör, yazar Hakan Kara, Okur Temsilcisi Güray Öz, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve çizer Musa Kart'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 11 Eylül 2017'ye ertelendi. Tahliyelerine karar verilen yedi kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Duruşma tutanağının ilgili bölümü aynen şöyle:

"(…) a) Sanıklar Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel ve Ahmet Şık yönünde dosyada TCK 220/7 maddede ön görülen suçlamanın niteliği, özellikleri ve yardım kavramının tek bir davranış biçimini sınırlı şekilde ön görmemesi, lehine yardımda bulunulduğu söylenen örgütlerin silahlı terör örgütü olduğu yolunda duraksamaya yer olmaması, bu anlamda dosyada ileri sürülen eylem şekilleri ve sanıkların bu davada eylemin irdelenmesi açısından önemli bir hareket noktası olan Cumhuriyet Vakfı Anayasası olarak da tabir edilen Vakıf Senedi üzerindeki illiyetleri ile denetim görev ve sorumlulukları ve bu ilkelerden ayrılma çerçevesinde yardım suçunun ana hareket noktasının oluşabildiği hususu dikkate alındığında, CMK 100/1 maddede ön görülen kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığının kabulü, bu çerçevede sanıkların taşıdıkları, üstlendikleri görev, görev yaptıkları zaman dilimi dikkate alındığında eylemsel bütünsellik değerlendirmesi ile, deliller ve sanıkların deliller ile irtibatı taşırken sanıkların ele geçmeyen sanıklar ile göreve geliş şekilleri üstlenilen görevlerin tanımı, nitelik ve fonksiyonu nedeni ile kaçınılmaz bağ ve illiyeti gözetilip, bu bağ ile birlikte tüm delillerin değerlendirilmesi konusunda zorunluluk bulunmasının sonucu olarak 100/2-b/2 hususunda sanık açıklamaları, celse beyanları dikkate alındığında kuvvetli şüphe bulunduğu görülmekle, CMK 100/2 madde uyarınca ve özellikle bazı tanık anlatımlarının ve dinlenmeyen sanık açıklama ya da bağlarının dava yönünden delillerin korunmasını ve deliller üzerinde baskı yapılmasının önlenmesini gerekli kılmakla;

CMK 109 maddenin sanıklar yönünden bu amacın gerçekleşmesi için fiili sonucu sağlamayacağı, yetersiz kalacağı kabul edilerek bu durumda CMK 100, AHİS 6 ve AHİS 10/2, Anayasa 28/2 madde çerçevesinde yapılacak tedbirin ölçülü olacağı yönündeki mevzuat Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Ahmet Şık’ın TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA,

b) Sanık Ahmet Kadri Gürsel yönüden 1-a bendinde sayılan tutuklama nedenlerinin yanında ayrıca, hakkında iddianamede ileri sürülen diğer sanıklarla orantılandığında da taşıdığı sıfat ve görev yaptığı süreye göre olağanın dışında sayıda bylock sahibi olan kişiler ile görüştüğü yolundaki gerçeklik davada ileri sürülen ana hususlardan bir tanesinin gerek bu sanığın gerek diğer sanıkların FETÖ/PDY isimli terör örgütüne yardım etme konusundaki iddia ve bylock kullanıcılarının FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği hususunda ortaya konulan hukuksal karar karşısında bu durumunda sanık Ahmet Kadri Gürsel yönünden CMK 100/1 madde uyarınca yardım kavramı çevresinde kuvvetli suç şüphesini oluşturan somut delil olarak hakkında değerlendirilmesi gerektiği hususunun dikkate alınması uyarınca TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA (…)"