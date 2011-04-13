-DURUŞMA SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişinin yargılandığı davanın duruşması sonrası adliye önünde gösteri yapan grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma sonrasında, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi duruşma salonlarının bulunduğu bölümünün önünde toplanan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, dövizler taşıyarak slogan atmaya başladı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, adliye binası önündeki barikatların arkasında toplanıp kalkanlarını kaldırarak önlem aldı. Göstericilerden bazılarının ellerindeki döviz ve flamaların sopalarıyla polislere vurması üzerine arbede yaşandı. Çırağan Caddesi üzerinde toplanan diğer bir gruptan bazı kişiler de polislere sert cisimler fırlattı. Duruşma salonlarının önündeki grup, daha sonra binanın Çırağan Caddesi'ndeki kapısının önünde bulunan diğer gruba katıldı. Gruptakiler, tutuklu sanıkların çıkışlarını beklemeye başladı. Burada da bazı kişiler polislere sert cisimler fırlattı. Göstericilerin attığı sert cisimlerin isabet etmesi sonucu yaralanan 3 polis memuru ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Duruşma salonundaki arbede nedeniyle bazı tutuklu sanıkların Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sanıklar, cezaevi ring araçlarına bindirildi. Polislerin, Çırağan Caddesi'ni trafiğe kapatıp göstericileri bir tarafa toplayarak güvenlik önlemi almasından sonra cezaevi ring araçları adliyeden ayrıldı. Çevik Kuvvet ekipleri, daha sonra uyarılara rağmen dağılmayan gruba gaz bombası atarak müdahale etti. Beşiktaş İskele Meydanı'na doğru dağılan gruptan bazı kişiler polis araçlarına zarar verdi. Bu arada, kullanılan gazdan bazı adliye personeli, adliyede görevli polisler ve çevredeki vatandaşlar da etkilendi.