-Duruşma salonuna denizci feneriyle geldi İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, duruşma başlamadan önce küçük bir denizci feneriyle salona girince, mahkeme heyeti tarafından uyarıldı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde oluşturulan duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasını izlemek için gelen Tanal, duruşma başlamadan önce elinde denizci feneriyle salona girdi. Salonda avukatlar için ayrılan bölüme oturan Tanal'ı, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, mübaşir aracılığıyla odasına çağırdı. Bir süre heyet ile görüşen Tanal, daha sonra duruşma başlayınca fener olmadan salona gelerek, duruşmayı izledi. Duruşmaya ara verildiği sırada basın mensuplarına açıklama yapan Tanal, ''Deniz Feneri e.V'' soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılması nedeniyle aynı hassasiyetin tüm dava ve soruşturmalarda gösterilmesi için, duruşma başlamadan önce salona denizci feneriyle girdiğini söyledi. Ancak mahkeme heyetinin kendisini yanına çağırdığını ifade eden Tanal, Başkan Özese'nin kendisi için mahsuru olmadığını, bunun siyasi bir propaganda malzemesi niteliğinde olduğunu söylediğini belirterek, mahkeme başkanının şu sözlerini basın mensuplarına aktardı: ''Mahkeme salonuna siyasi propagandanın girmesine karşıyız. Siz aynı zamanda hukukçusunuz. Vereceğimiz sözlü karara uyabileceğiniz düşüncesiyle davet ettik. Bu fenerin dışarı çıkarılmasını sözlü olarak sizden talep ediyoruz. Eğer çıkarmayacaksanız yazılı olarak karar vereceğiz.'' Kendisinin de, bunun suç aleti olmadığını, CMK'da böyle bir hüküm olmadığını söylediğini ifade eden Tanal, Özese ve üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun ''Bu denizci feneridir. Aynı zamanda bir mesajdır. Protesto mahiyeti ve siyasi malzeme yapılabileceğinden dolayı bunu istemiyoruz'' dediklerini anlattı. Tanal da, bunun üzerine feneri görevlilere vererek duruşmaya girdiğini kaydetti.