-Duruşma perşembe gününe ertelendi İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - ''Birinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması, 8 Eylül Perşembe günü yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, çapraz sorgusuna devam edilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal, tutuklu yargılanan Boğaç Kaan Murathan'ın ''İfadenizi değiştirmeniz için benden veya bir başka kimseden baskı gördünüz mü?'' sorusuna ''Hayır'' yanıtını verdi. Murathan'ı tanımadığını, Bayrampaşa Cezaevinde görmediğini söyleyen Şinal, ''Polisin tehdidi ve şantajıyla Murathan'ı ve buradaki sanıkları suçladım. İşbirliği yaptım, kabul ediyorum. Bu kişileri yakmam için kullanıldım. Polisin amacı, bizi 'Ergenekona' monte etmekti. 5 senedir bunun için çalıştım, sonunda buraya bağladılar'' diye konuştu. Şinal'in yargılandığı Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması davasına bakan 12. Ağır Ceza Mahkemesinin emniyet içindeki bir örgütlenmeyle hareket ettiği ve davanın ''Ergenekon'' ile birleştirildiği şeklindeki sözleri üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, ''Dava Yargıtay 5. Ceza Dairesinin kararıyla birleşti. Ben sizin kanaatinizi merak etmiyorum. Mahkemeleri töhmet altında bırakıyorsunuz. Sözleriniz savunma sınırlarını aşıyor. Mahkemelerin bağımsız olmadığına dair net deliliniz varsa ortaya koyun'' diye uyardı. Bazı polislerle birlikte, AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe yöneticisi olduğunu söylediği Muzaffer Uslu'nun, sekreteriyle birlikteyken görüntüsünü çektiklerini ileri süren Şinal, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Tuncay Özkan satmadan önce polis ile birlikte bir tezgah kurarak, Kanaltürk televizyonuna girip polis için bilgi topladığını iddia etti. Başka suçtan tutuklu sanık Semih Tufan Gülaltay'ın sorusu üzerine de Şinal, Cumhuriyet gazetesine atması için polislerin kendisine bomba verdiğini iddia ettiği Hakan adlı iş adamının tekstil atölyesinin yerinin de Gaziosmanpaşa Belediyesinin arka tarafında olduğunu söyledi. Duruşma perşembe gününe ertelendi.