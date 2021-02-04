Duruşma öncesi 8 ülkenin büyükelçisinden ortak Osman Kavala çağrısı

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala'nın yarın yapılacak ikinci duruşması öncesinde Avrupa'daki sekiz ülkenin İnsan Hakları Büyükelçileri "derhal serbest bırakılması ve uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde adil ve şeffaf bir duruşmanın yapılması" çağrısı yaptı.

Büyükelçiler ayrıca Türkiye'ye, AİHM kararlarını uygulama çağrısı yaptı. Çağrıya Fransa katılmadı.

Kavala'nın devam eden tutukluluğunun Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunda ciddi soru işaretleri yarattığı belirtilen açıklamada, üç yıldır devam eden tutukluluğunun insan haklarının ihlalinin açık göstergesi olduğu belirtildi.

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"Sivil toplum dayanışmamıza güvenebilir"

Estonya, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Litvanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere'nin İnsan Hakları Büyükelçileri yayınladıkları ortak bildiride, "Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargıdaki olumsuz gelişmelerin devam etmesi bizim için büyük endişe kaynağıdır. Türkiye'de oldukça kısıtlanan sivil toplum, bizim dayanışmamıza güvenebilir" dedi.

Büyükelçiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2019'da Kavala ile ilgili verdiği kararda hükümsüz tutukluluğunun siyasi gerekçeyle uzatıldığına hükmettiğini, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini ve acilen serbest bırakılmasına hükemttiğini anımsattı.

Fransa yer almadı

İlk olarak İsveç'in 1980'lerde İnsan Hakları Büyükelçisi atamasının ardından bugün Avrupa'da 9 ülkenin Dışişleri Bakanlıklarında "İnsan Hakları Büyükelçileri" bulunuyor. Bu insan haklarına taahhütlerini simgeliyor.

Bu ülkeler arasında Fransa da yer almasına karşın, Kavala ile ilgili yapılan ortak açıklamaya Fransız Büyükelçinin katılmaması dikkat çekti.

Ortak açıklamayı, Almanya Federal Hükümeti İnsan Hakları Komiseri Bärbel Kofler ile aralarında Finlandiya, İngiltere İnsan Hakları Büyükelçilerinin de bulunduğu hesaplar Twitter hesaplarından duyurdu; ANKA, açıklamayı Ankara'da bulunan diplomatik kaynaklardan da teyit etti.