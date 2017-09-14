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Duruşma bitti iki aile birbirine girdi

"Üzerime kurşun yağdırdı, sakat kaldım"

14 Eylül 2017 16:09

Gaziosmanpaşa’da 11 yıldır evli olduğu 30 yaşındaki eşi Handan Aşkın’ı silahla vuran ve sakat bırakan Emre Aşkın, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 9 Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre duruşma sonrası Handan Aşkın ve ailesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Aşkın yaptığı açıklamada, “Bana iftira attı. Üzerime kurşun yağdırdı. Beni ve kardeşimi vurdu. Sakat kaldım” dedi. Bu sırada sanık Emre Aşkın’ın annesi Cemile ve babası Nail Aşkın basın açıklamasına müdahale etti. Polisler ise iki gurup arasına girerek tarafları ayırdı.

Anne ve baba aşkın olay yerinden uzaklaştırıldı. Anne Aşkın “Gelinimi oğlumu aldatıyordu. Onu kızım yerine koymuştum. Oğlum onun yüzünde içeride” dedi.

Handan Aşkın olayın ardından açıklamasına devam etti. Handan Aşkın, “Beni hala tehdit ediyorlar. Beni öldürmek istiyorlar. Ben eşimi aldatmadım. İki çocuğuma DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuklar eşime ait” ifadelerini kullandı.

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