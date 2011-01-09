-DURUMU CİDDİ WASHINGTON (A.A) - 09.01.2011 - ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson kentinde düzenlenen halka açık bir etkinlik sırasında başından vurularak ağır yaralı şekilde ameliyata alınan Amerikalı Kongre üyesi Gabrielle Giffords'ın ameliyatının sona erdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Tucson'daki Üniversite Hastanesinde Giffords'ı ameliyat eden doktor Peter Rhee, düzenlediği basın toplantısında, Giffords'ın iyileşeceğine dair "çok iyimser" olduğunu söyledi. Giffords'un başına bir kurşun isabet ettiğini kaydeden Rhee, "Durumu ciddi. Ameliyatı sona erdi. Giffords'un iyileşmesi konusunda çok iyimserim. Komutlara yanıt veriyor" dedi. Rhee, hastaneye kaldırılanlar arasında bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 9 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü belirtti. Bu arada, CNN televizyonu, polis yetkililerine dayanarak, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı bilgisine yer verdi. AP ajansı ise yaralı sayısının "en az 10" olduğunu duyurdu. Olayda hayatını kaybedenler arasında Giffords'ın bir yardımcısı ve bir federal yargıcın da olduğu yönünde haberler geliyor. Amerikan AP ajansı, Arizona polisine dayanarak, olayda hayatını kaybeden federal yargıcın John Roll olduğunu kaydetti. Giffords'ın sözcüsü C.J. Karamargin, olayda Giffords'ın ekibinden yaralananlar olduğunu belirtirken, AP ajansı, Kongre yetkililerine dayanarak, Giffords'un bir yardımcısının hayatını kaybettiği haberine yer verdi. Öte yandan AP ajansı, olayla ilgili soruşturmaya yakın isimlere dayanarak, ateş açan kişinin kimliğinin Jared Laughner olduğunu bildirdi. Saldırganın 22 yaşında olduğu ve olayda tabanca kullanıldığı belirtiliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner da yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Boehner, Temsilciler Meclisinin bir üyesine yapılmış saldırının, bütün üyelere yapılmış saldırı olduğunu belirtti.