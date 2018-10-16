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Dürümcüde uyuşturucu satışına polis baskını

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bir dürümcüde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 4,5 kilo esrar ele geçirildi

16 Ekim 2018 14:57

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR\'da bir dürümcüde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 4,5 kilo esrar ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda bir dürümcü dükkanını takibe aldı. Şüpheli kişilerin sık sık dükkana girdiğini belirleyen polis ekipleri 9 Ekim’de düzenlediği operasyonla 30 yaşındaki şüpheli H.V\'yi gözaltına aldı. Dürümcüde yapılan aramalarda 4,5  kilo esrar ele geçirildi. Emniyette hakkında detaylı sorgulama yapılan H.V.’nin ‘Kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.V., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli H.V.’nin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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