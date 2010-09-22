Durukan’a 2. hapis istemi

T24

Savcılık, Durukan ile Çakkalkurt’un ayrı ayrı 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.Duruşma savunma için ertelendi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü duruşmasına, Durukan ile avukatı Nurcan Bayraktar katıldı. Duruşmaya ilk kez çıkan Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar, 20 Nisan’daki duruşmada Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş’ın açıkladığı mütalaasına uygun bir görüş bildirdi.Bayraktar, “Önceki iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına aynen iştirak ettiğimizi belirtmek isterim” dedi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Durukan ile Çakkalkurt hakkında dava açmıştı. Bu davada 2 yılın üzerinde hapse mahkûm edilir ve Yargıtay da bu hapis cezasını onarsa iki gazeteci cezaevine girmek zorunda kalacak.