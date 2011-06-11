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DURSUNBEY'DE SEL DURSUNBEY (A.A)

11 Haziran 2011 13:08

-DURSUNBEY'DE SEL  DURSUNBEY (A.A) - 11.06.2011 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle bir ev ve köprü yıkıldı. İlçeye bağlı Turnacık köyünde etkili olan yağışlar sonucu oluşan sel, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Birçok ev ve köy camisini sular altında kalmasına neden olan sel, köydeki bir ev ve köprüyü de yıktı. İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey'in İl Genel Meclis üyesi Ahmet Seçal, Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekteri Fikri Conker, köye gelerek, selin yol açtığı zararla ilgili muhtar ve köylülerden bilgi aldı. Öte yandan, yağışlar nedeniyle Dursunbey'deki İstasyon Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Derede bulunan küçük bir adacıkta mahsur kalan Rahmi Tekin, Mehmet Tekin ve Necati Kahvecioğlu, cep telefonlarıyla yakınlarından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Dursunbey Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 kişiyi adadan alarak, kıyıya çıkardı. Dursunbey Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Ergenç, kurtarma çalışmalarını olay yerinde organize etti.

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