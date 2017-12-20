Dursun Özbek’ten yeni teknik direktör açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’ten yeni teknik direktör konusunda açıklama geldi. Özbek, devre arasına varmadan teknik direktör konusunu halledeceklerini ifade etti.
“Devre arasına varmadan birini göreve getireceğiz”
Özbek, ”Bizim Tudor'la ilişkimizin resmen bitmesi bu akşam olacak. Galatasaray taraftarı endişe etmesin. Devre arasına varmadan Galatasaray takımının başına birini getireceğiz.” dedi.
“Önceliğimiz teknik direktör konusu”
Galatasaray’ın 1 numarası, ”Öncelikle teknik direktör sorununu çözüp daha sonra seçime odaklanacağız. Bugünün gündemi onur ödülleri. Antrenör gündemi önümüzdeki günlerde belli olacak.” diye konuştu.
Öte yandan basın mensuplarının, “Futbolcular nasıl karşıladı?” sorusuna ise,”Onlar profesyonel” yanıtını verdi.