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Spor

Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması

''Bu karar şampiyonluk yürüyüşümüzü etkilemeyecek''

19 Aralık 2017 00:18

Galatasaray’da Igor Tudor’la yolların ayrılmasının ardında konuşan Başkan Dursun Özbek, ’’Bugün alınan karar; Tudor'la beraberliğimizin son bulması. Önümüzde zaman var. Şampiyonluk yürüyüşünü etkilemeyecek’’ dedi

Fatih Terim’le ilgili herhangi bir tartışma yaşanmadığını söyleyen Özbek’in açıklamları şöyle:

"Teknik direktör kararı aldık. Kendisine tebliğ ettik. Tudor'la yollarımızı ayırdık. Galatasaray Kulübü nezdinde de 13 Ocak'ta seçim kararı aldık. Kulüp için hayırlı olacağını düşünüyorum. Yarın basın toplantısı yapacağım. Orada detaylı açıklama yapacağım. Fatih Terim'le ilgili herhangi bir tartışma çıkmadı. Bir konuda çok hassasım. Bugünkü yönetim ve başkanın yıpratılması için Galatasaray menfaatlerine karşı duruş var. Galatasaray bundan zarar görüyor. Bunu azaltmak lazım.

Galatasaray'a saldırılar oluyor. Bunların son bulması lazım. Bunun için demokratik yapımız içinde seçim kaçınılmaz bir olay. Gerektiği zaman seçim yapılır. Kimse endişe etmesin, şu anki yönetim kurulu görevinin bilincinde. Taraftarlarımız da endişe etmesin. Galatasaray şampiyonluk yolunda bundan etkilenmeyecek. Yarın daha detaylı açıklama yapacağım. Bugün alınan karar; Tudor'la beraberliğimizin son bulması. Önümüzde zaman var. Şampiyonluk yürüyüşünü etkilemeyecek. 20 Ocak'a kadar yönetim görev başında. Şu anda olağanüstü seçim kararı aldık. 20 Ocak'a kadar süremiz var. Bugünkü yönetim eskisinde daha kuvvetli bir şekilde 1 ayı yönetecektir."

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