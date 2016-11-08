Dursun Özbek'ten Terim yalanlaması: Galatasaray'ın hocası Bay Riekerink'tir!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Jan Olde Riekerink'e güvendiklerini ve yollarına devam edeceklerini söyledi.

Ritz Carlton Otel'de gerçekleştirilen "Sports&Business Summit"e paneline katılan Özbek,Galatasaray'ın Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile anlaşacaklarına yönelik yorumların 'dedikodu'dan ibaret olduğunu dile getirdi.

''Galatasaray'ın hocası Bay Riekerink'tir''



Hollandalı teknik adam Riekerink'i başarılı bulduklarını anlatan Özbek, "Riekerink hala bizim hocamız ve hala başarılı bulduğum bir hoca. Dolayısıyla Riekerink ile ilgili söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Riekerink desteklediğimiz, arkasında durduğumuz ve başarılı bulduğumuz bir hocamız. Sayın Fatih Terim de şu anda milli takımın hocası. Bunun hakkında yorum yapmak yanlış olur. Galatasaray'ın hocası Bay Riekerink'tir. Galatasaray, Bay Riekerink ile yoluna devam edecektir. Yönetim olarak Bay Riekerink'i destekliyoruz, kulübü başarıya götüreceğine son derece inanıyoruz. Herkes bunu böyle bilsin." diye konuştu.

Futbolda galibiyetler gibi mağlubiyetlerin de olduğunu belirten Dursun Özbek, "Galatasaray'ın kazandığı gibi kaybettiği maçlar da olacaktır. Hiç mağlup olmadan ligi bitirmek çok nadir. Dolayısıyla bu üç neticeye bizim saygı göstermemiz lazım. Ancak yarışın her dönem favorisi olma hususundan vazgeçmiş değiliz. Galatasaray'ı motive edecek hareketlerimizden vazgeçmememiz lazım. İki maç kaybetti diye Galatasaray'ın yarıştan kopması söz konusu değil. İddia ediyorum, Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir." diye konuştu.

"Kadıköy'de her an sürpriz çıkabilir"

Deplasman yasağının kalkmasıyla Kadıköy'e sarı-kırmızılı taraftarlarla gideceğini vurgulayan Özbek, "Türk sporundaki barışa da hizmet etmemiz gerekiyor. Elbette orada çok güzel bir maç olacak. Türk sporuna büyük hizmet vermiş iddialı iki takımın yeşil sahadaki mücadelesi çok önemli. Fakat şunu vurgulamak lazım. Mücadelenin yeşil sahada kalması lazım. Mücadelenin tribünlere, başka yerlere sıçramaması lazım. Futbolun neticesinin orada oluşması gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Özbek, Fenerbahçe karşısında uzun süredir deplasmanda lig maçı kazanamamalarıyla ilgili soruyu, "Uzun süredir orada maç kazanamadığımız doğru ama oyun üç neticeli bir oyun. Dolayısıyla bu sefer orada ne olacağını kimse bilemez. Galatasaray oraya kazanmak için gidecek. En iyi performansı da ortaya koymak zorundadır. Kadıköy'de her an bir sürpriz çıkabilir." şeklinde cevapladı.

"Sahadaki emek katlediliyor"



Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiren Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Hakemler için konuşmama kararı almıştım. Fakat son oynadığımız maçta... El insaf yahu. Ben o maçı yöneten sayın hakemin karşılaşmayı bir daha seyretmesini istiyorum. Hepiniz o maçı seyrettiniz. Farklı şeyler düşünmek istemiyorum. Hakem müessesesini yıpratmak amacıyla söylemiyorum ama hatalar öyle bir seviyeye geliyor ki sahadaki emek katlediliyor. Lütfen son maçımızı hakem ve MHK izlesin, yorum yapsın. Onların açıklaması önemli. Bizim açıklamalarımız o kadar önemli değil. Biz çünkü tarafız. Tarafsız olan federasyon, MHK'nın başkanları izlesinler ve yorumlarını yapsınlar. Kimseden ses yok."