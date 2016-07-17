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Spor

Dursun Özbek'ten Riva resti: Ya yetki verin ya da istifa ederim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut'la protokol imzalanan Riva'daki konut projesine yönelik ısrarını sürdüreceğini söyledi

17 Temmuz 2016 19:33

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1 milyon 200 bin TL gelirin planlandığı Riva’daki konut projesiyle ilgili “Ya yetki verin, ya da eylülde seçime gidip istifa ederim” diyerek topu genel kurula attı.

Riva’daki konut projesiyle ilgili sonuna kadar ısrarını sürdüreceği bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladığı belirtildi.

“2011’de yönetim yapabilseydi, hiçbir sorunumuz kalmayacaktı” diyen Özbek, “Bu projeyle ilgili yetki almak istiyorum. Eğer onay çıkmazsa başkanlığı bırakır, eylülde olağanüstü toplantı kararı alırız” ifadeleriyle gözdağı verdi.

 

"Kısa vadede önemli bir proje"

 

Kulübün, her sene 120 milyon TL banka faizi ödemesinden bir hayli rahatsız olan Özbek, 1 milyon 200 bin TL’lik gelir getirecek Riva projesinin detaylarını geçen hafta Divan Kurulu toplantısında anlatmıştı.

Muhaliflerin itiraz etmesine anlam veremeyen Özbek, “Kısa vadede önemli bir proje. Emlak Konut ile yapılan görüşmeler gayet olumlu. 3 milyar TL’nin döndüğü gayrimenkul gelirlerine dikkat edilmeli” diye konuştu.

 

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