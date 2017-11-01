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Spor

Dursun Özbek'ten moral ziyareti

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret etti Özbek'ten oyunculara: "Siz bu ligin en iyi ekibisiniz, sezon sonu şampiyon olacağımıza inanıyorum" İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı

01 Kasım 2017 21:54

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret etti

Özbek\'ten oyunculara: \"Siz bu ligin en iyi ekibisiniz, sezon sonu şampiyon olacağımıza inanıyorum\"

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı antrenmanı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi. Özbek; Gençlerbirliği maçı öncesi, teknik direktör Igor Tudor, teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi. Oyunculara ve teknik heyete seslenen Özbek\'in, \"Son haftalardaki puan kayıplarını kafaya takmayın, siz bu ligin en iyi, en formda ekibisiniz. Lider takımsınız ve sene sonunda sizin şampiyon olacağınıza inanıyorum\" dediği öğrenildi.
Başkanın ayrıca Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Younes Belhanda ile de özel olarak konuştuğu ve yıldız oyuncuya destek verdiği belirtildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalışan Galatasaray\'da antrenman, ısınma oyunlarıyla başladı. Antrenmanın devam eden kısmında topa sahip olma çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmalar üzerinde durulurken son bölümdeki çift kale maçla antrenman tamamlandı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

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