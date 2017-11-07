Dursun Özbek'ten Lucescu'ya yanıt: Kendi fikrini açıklıyor

Galatasaray Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları hakkında, "Sayın Lucescu kendi fikrini açıklıyor. Şahsi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Federasyonun görüşü olsaydı bize iletirdi" diye konuştu.

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı olarak, Mircea Lucescu'nun yabancı sınırı hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Dursun Özbek, "Yabancı konusuyla ilgili Kulüpler Birliği olarak toplantı yapacağız. Toplantı sonucunda federasyonla görüşeceğiz ve bir yol haritası çizilecek.''

''Sayın Lucescu kendi fikrini açıklıyor. Şahsi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Federasyonun görüşü olsaydı bize iletilirdi.'' dedi.

Ne olmuştu?

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, "Türkiye’de para var, İtalya’da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya’daki gibi oyuncular yok."

"Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz" açıklamasında bulunmuştu