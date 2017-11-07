T24 LogoT24 Logo
Spor

Dursun Özbek'ten Lucescu'ya yanıt: Kendi fikrini açıklıyor

"Şahsi bir açıklama olduğunu düşünüyorum; Federasyonun görüşü olsaydı bize iletilirdi"

07 Kasım 2017 19:56

Galatasaray Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları hakkında, "Sayın Lucescu kendi fikrini açıklıyor. Şahsi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Federasyonun görüşü olsaydı bize iletirdi" diye konuştu.

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı olarak, Mircea Lucescu'nun yabancı sınırı hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Dursun Özbek, "Yabancı konusuyla ilgili Kulüpler Birliği olarak toplantı yapacağız. Toplantı sonucunda federasyonla görüşeceğiz ve bir yol haritası çizilecek.''

''Sayın Lucescu kendi fikrini açıklıyor. Şahsi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Federasyonun görüşü olsaydı bize iletilirdi.'' dedi.

Ne olmuştu?

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, "Türkiye’de para var, İtalya’da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya’daki gibi oyuncular yok."

"Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz" açıklamasında bulunmuştu

ETİKETLER

Dursun ÖzbekMircea LucescuYabancıSınırıKendiFikri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24