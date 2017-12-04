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Spor

Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması ve Tudor kararı

Igor Tudor'a 3 maçlık daha kredi verildi

04 Aralık 2017 18:00

Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisinin sancıları sürüyor. Derbi maç kazanamadığı için eleştirilerin odak noktasında olan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un akıbetiyse yönetimin kararına bağlı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetici arkadaşları ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile fikir alışverişi yaparak olumsuz gidişin nedenlerini araştırıyor.

Öte yandan gerek Galatasaray camiasında gerekse medyada Tudor gönderiliyor yerine Fatih Terim geliyor şeklinde yer alan haberler de netlik kazanmadı. Başkan Özbek ve yönetimine "Terim son çare" şeklinde yapılan baskılara karşın Fatih Terim'e karşı olan ciddi bir kesimin de yer aldığı kulislerde konuşuluyor

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Dursun Özbek, "Salı rutin toplantımız var. Cumartesi günü çok üzüldük. Fatih Hoca ile görüşmedik, bunu kendisi de ifade etti. Taraftarlarımızdan bize inanmalarını istiyorum. Şampiyonluktan en ufak bir sapmamız yok. Mayıs'a kadar bizi yalnız bırakmasınlar." dedi.

Yönetim, yeni kurulan bir ekibin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ezeli rakiplerden puan olarak önde olmasını göz önünde bulunduruyor. Galatasaray yönetimi bu tabloda acele karar vermeden devre arasına kadar bekleme ve durum değerlendirmesi yapmaya karar verdi.

Kulüpte sadece Özbek değil diğer yöneticiler de Tudor ile yola devam edilmesi konusunda aynı düşüncelere sahip. Bu nedenle Galatasaray devre arasına kadar radikal bir hamle yapmayacak.

Son 3 maçı kazanarak, devreyi lider bitirmeyi hedefleyen Galatasaray'da aksi bir durum yaşanması halinde ise devre arasında planlar tekrar masaya yatırılacak.

 

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