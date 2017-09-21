Dursun Özbek'ten derbi yorumu: İki taraf da üzülmesin berabere kalsınlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için gönlünden geçen sonucun beraberlik olduğunu söyledi. Özbek, "Geçen sezona göre her maç 1 milyon euro fark atıyoruz. Galatasaray parasını ödeyemiyor, borcunu veremiyor devri bitti" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nı ziyaret eden Özbek, burada verdiği röportajda "Gomis'i transfer ederken millet ne diyordu? Gomis için 'Hasta, yaşlı, bayılıyor' diyorlardı. 'İmza parası verilir mi?' diyorlardı. Peki şimdi ne diyorlar?" ifadesini kullandı.

"Her maç 1 milyon Euro hasılat farkı"





Geçen sezon 15 bin kişiye oynadıklarını hatırlatan Dursun Özbek; "Biz iyi bir takım kurarak Galatasaray seyircisini harekete geçirdik. Şimdi ortalama 40 bine yakın taraftara oynuyoruz. Geçen seneye kıyasla bu sezon her maçta 1 milyon Euro kasaya fazla para koyuyoruz. Şimdi içerde 17 maç oynadığımızı düşünün, 17 Milyon Euro eder. Sponsorlarımıza etkisi, saha reklamları, GS Store'daki satışlar... 45 bin kişinin geldiği bir stat düşünün ve ne kadar kar ettiğimizi hesaplayın. Şimdi soruyorum; ticaret kafasıyla baktığımız zaman yaptığımız iş doğru mu yanlış mı? Para olmadığı zaman zaten transfer yapmıyorduk. Şimdi mali durumumuz müsait ve bu transferleri yaptık. Yan faktörleri saymadan sadece gişe geliri ile biz aradaki 20 milyon euro'luk farkı yaratmışız. Taraftarın mutluluğu da bize beleş kalmış. Taraftarı mutlu etmek bize büyük mutluluk veriyor" diye konuştu.

Özbek şöyle devam etti:



"Taraftarın stada dönmesi yönetim için önemli bir faktör. Böyle bir vizyon ortaya koyup, 'Taraftarımı hem memnun edeyim, hem mali yapım düzgün çalışsın' demek önemli. Bugün kimse Galatasaray için 'Parasını ödeyemiyor, borcunu veremiyor' diyemiyor. Bunların hepsi bitti. Biz yönetime geldikten sonra birinci önceliğimiz mali yapıydı. Bunu çözersek öteki tarafı daha kolay çözeceğimizi biliyorduk."

"Projeniz olmadan olmaz"





"Galatasaray gibi kulüpleri yönetmek için projeleriniz olmalı. Finansal yapıyla ilgili, futbol takımının başarısıyla ilgili, alt yapıyla ilgili birçok farklı projeleriniz olabilir. Futbol takımıyla ilgili projemiz şu: Biz bonservis itibariyle 40 Milyon Dolarlık transfer yaptık. 10 taneye yakın futbolcu aldık ve yepyeni bir takım kurduk. Bu arada da elimizde mevcut bulunan futbolcuları da sattık. Buradan da 18-19 Milyon Euro civarında da bir gelir elde ettik. Yani hesaba vurduğun zaman 20-21 Milyon Euro fazla transfer yapmışız. Ama taraftarımız bunu kısa sürede gişe hasılatıyla kapatacak."

"Riva'da hedefe ulaşıldı"





"Galatasaray, Riva'da hedeflediği, projelendirdiği karı yakalamıştır. Bugün itibarıyla garanti edilen para yaklaşık 200 milyon Dolar. Emlak Konut'un projelerine bakın. Asgari tutar deklare edildikten sonra, ihale sonrası, işin bitiminde karlılık hangi oranda realize olmuş? Bizim elimizde grafikler var. Bu bir süreç. İhaleden sonra, Emlak Konut'un tüm projelerinde karlılık ilk başta 10 liraysa, proje bitiminde 20-30 lira oluyor. 2-3 misli daha fazla para oluyor. Binalar yapılıp satıldıktan sonra kar daha da artıyor. 200 milyon Dolar şu an konuşulan para... İş bittikten sonra 350-400 milyon dolar civarında olacak. Bu projeden gelen parayı tamamen Galatasaray'ın banka borçlarının kapatılması yönünde kullanacağız. Galatasaray Sportif A.Ş.'nin gelirleri, bugün itibarıyla performansa bağlı olarak artmıştır. Bu gelirler, Galatasaray Spor Kulübü'nü rahatça döndürüyor. Yeter ki, her yıl 150 milyon TL civarı ödenen faizlerden kurtulalım."

"Florya imzaya kaldı"



Florya Metin Oktay Tesisleri'nin ne zaman değerlendirileceği hakkında da konuşan Özbek, "Florya, Başbakan'ın imzasına kaldı. Beklemedeyiz. Onay çıktığı anda işlemlere başlayacağız. Burası için ihaleyi alan firmadan 50-70 kadar evin GS üyelerine ayrılmasını istedik" dedi.

"İkisi de üzülmesin"



Galatasaray'ın başkanı Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de berabere bitmesini istedi. Özbek, derbi maçın sonucuna yönelik tahmini hakkındaki soruya "İki taraf da üzülmesin berabere kalsınlar. İki taraf da önemli kulüpler, üzülmesinler" yanıtını verdi. Özbek, bir ay sonra açacakları Galatasaray müzesi ile ilgili olarak ise "Real Madrid ve Barcelona gibi dünya devi kulüplerin müzelerinden çok daha iyisini, çok daha görkemlisini yaptık. Bunu 1 ay sonra açacağız ve tüm Galatasaraylılara yakışır bir müze oldu" dedi. Başkan Özbek, Arda Turan'ın devre arasında Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği ile ilgili soru üzerine milli futbolcuyla görüşme yapmadığını söyledi.