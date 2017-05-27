Dursun Özbek'ten Bruma açıklaması

Galatasraay Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bruma için Leipzig’den 9 milyon Euro’luk teklif aldıklarını ancak satmak istemediklerini söyledi. Başkan Özbek ayrıca, “Teknik heyetle futbolcular arasında her şey dört dörtlük olmaz. En azından benim dönemimde hoca yemek gibi bir durum olmadı” dedi.

Dursun Özbek’in öne çıkan sözleri şöyle:

“Gomis için teklif verdik”

“6-7 tane transfer yapılması gereken mevki belirledik. Scout ekibimize bunu ilettik. Onlar listeyi antrenör ekibine verdi, onlar da Cenk Ergün’le beraber izliyor. Artık belirlediğimiz futbolcularla görüşmek üzere seyahatler yapılıyor. Şu anda anlaştığımız futbolcu yok. Gomis’le görüştük teklif de verdik. Daha önce yapılmış transferlere ben dünya kadar para ödedim. Benden sonraya öyle bir tablo bırakmak istemiyorum.”

“Riva’dan gelen parayla nefes aldık”

“Geçmiş yönetimleri eleştirme durumum yok çünkü bunu bilerek görevi devraldım. Beklemediğim bir durumla karşılaşmadım. 338 milyon dolar borçla aldım. Gelir ve gider aşağı yukarı aynı ama asıl sorunumuz faiz sarmalı. Riva’dan gelen parayla biraz nefes aldık.

“Olcan’a kızdım sözleşmesini feshettim”

“Olcan’a geçen sene ‘kulüp bul gönderelim’ dedik. Kulüp bulamadım dedi. Biz bulduk 2 kulüp dedik. Bursa ile Kayseri. UEFA anlaşması için bize yardımcı ol oynatmayacağımız adama para vermeyelim dedik. Hiçbir yere gitmiyorum paramı da istiyorum dedi. Ben de feshettim. Akhisar’a gitti 250 bin Euro’ya kontrat yaptı. UÇK’ya gitti kazandı ama itiraz edeceğiz.”

“Seçim kulübü yavaşlatır”

“750 üyenin imza vermesini son derece demokratik buluyorum eleştirilecek bir taraf yok. Ancak seçim sürecine girildiği zaman kulübün işleyişi yavaşlayacak. Müsaade edin projeleri, verdiğimiz sözleri uygulayalım. Daha bir buçuk ay önce ibra edildik. Tekrar güvenoyuna gerek var mı? Tekrar aday olma konusuna tek başıma karar veremem. Mayıs 2018’de süremizi tamamladıktan sonra bakarız. Vaatlerimizi yerine getirip getirmediğimize göre bakarız. Ama Galatasaray’a hizmet etmekten bıkkınlık, yorgunluk duymadım.”

“Beni Mehmet Özbek ile yıpratmak istediler”

“Bizde başkan transferi ya da başkanın kardeşinin transferi diye bir şey yok. Hocanın isteğiyle yapılır. Bizim tek konuşacağımız nokta işin mali boyutu. Mehmet Özbek’e bir yakıştırmadır gitti. Beni yıpratmak amacıyla yapıldı.”

“Terim’le hiç görüşmedim”

“Fatih Terim şu anda milli takımın hocası. Hiç bir görüşme yapmadık. Böyle bir şey söz konusu değil.”